اجرای فاز سوم پروژه یک روستا لبخند از سوی هلال احمر اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی هاشمی در این راستا اظهار داشت: این طرح با هدف کمک به ارتقاء سطح سلامت محرومان و تاثیرگذاری بر رفتار جامعه با حفظ کرامت انسانی ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت مردم مناطق محروم و استفاده از توانمندی داوطلبان در راستای کمک به محرومین و نیازمندان برگزار می شود.

وی افزود: در این مرحله گروه های داوطلبان اقدام به ثبت نام از مددجویان و نیازمندان منطقه جهت تقسیم بندی گروهی خدمات و نیز آماده سازی منطقه جهت استقرار تیم های اعزامی شامل پزشکی ، مشاوره ، فرهنگی ، آموزشی و حمایتی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان یادآور شد: این طرح که از تاریخ 1/9/92 با هدف کمک به ارتقاء سطح سلامت محرومان و تاثیرگذاری بر رفتار جامعه با حفظ کرامت انسانی ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت مردم مناطق محروم و استفاده از توانمندی داوطلبان در راستای کمک به محرومین و نیازمندان محمود آباد آغاز شد جهت ارائه خدمات حمایتی ، فرهنگی ، پزشکی و... صورت گرفته و تا تاریخ 30/11/92 پایان خواهد پذیرفت.

