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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۱

هاشمی خبر داد:

اجرای فاز سوم پروژه یک روستا لبخند از سوی هلال احمر اصفهان

اجرای فاز سوم پروژه یک روستا لبخند از سوی هلال احمر اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان گفت: به همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان فاز سوم طرح 90 روزه کاروان تسکین آلام بشری به منطقه محمودآباد با عنوان " یک روستا لبخند " به منظور ثبت نام و آماده سازی محیطی جهت اعزام تیم های خدماتی به منطقه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی هاشمی در این راستا اظهار داشت: این طرح با هدف کمک به ارتقاء سطح سلامت محرومان و تاثیرگذاری بر رفتار جامعه با حفظ کرامت انسانی ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت مردم مناطق محروم و استفاده از توانمندی داوطلبان در راستای کمک به محرومین و نیازمندان برگزار می شود.

وی افزود: در این مرحله گروه های داوطلبان اقدام به ثبت نام از مددجویان و نیازمندان منطقه جهت تقسیم بندی گروهی خدمات و نیز آماده سازی منطقه جهت استقرار تیم های اعزامی شامل پزشکی ، مشاوره ، فرهنگی ، آموزشی و حمایتی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان یادآور شد: این طرح که از تاریخ 1/9/92 با هدف کمک به ارتقاء سطح سلامت محرومان و تاثیرگذاری بر رفتار جامعه با حفظ کرامت انسانی ، توانمند سازی و ارتقاء مهارت مردم مناطق محروم و استفاده از توانمندی داوطلبان در راستای کمک به محرومین و نیازمندان محمود آباد آغاز شد جهت ارائه خدمات حمایتی ، فرهنگی ، پزشکی و... صورت گرفته و تا تاریخ 30/11/92 پایان خواهد پذیرفت.
 

کد مطلب 2193063

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