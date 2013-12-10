برنامه هسته ای ایران دستاوردی راهبردی برای مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناجي بستاني وزير و نماينده سابق مجلس لبنان با حضور در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در لبنان با غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و لبنان گفتگو كرد.



ناجي بستاني ضمن محكوم كردن عمليات انتحاري چند روز قبل مقابل سفارت كشورمان؛ موفقيت هاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي و منطقه اي را موجب ياس كامل دشمنان و در نتيجه دست زدن به چنين اقداماتي عنوان نمود.



وزير فرهنگ سابق لبنان با اشاره به حضور خود در جلسات سازمان ملل در زمان حضور هيات عالي رتبه كشورمان به رياست روحاني اظهار داشت: در آن زمان خبر اول تمامي شبكه هاي خبري آمريكا اختصاص به ايران داشت و سخنراني دكتر روحاني تاثير خاصي بر افكار عمومي آمريكا و شهروندان آمريكايي گذارد.



غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز در اين ملاقات به تشريح تحولات منطقه از جمله تحولات سوريه پرداخت و اظهار داشت اكنون بسياري از كشورهاي منطقه و جهان به اين نتيجه رسيده اند كه بحران سوريه تنها از طريق مذاكره و راه حل سياسي قابل حل است.

ملاقات هيات جنبش ناصريهاي مستقل لبنان با سفير جمهوري اسلامي ايران



هيأت رئيسه جنبش ناصري‌هاي مستقل لبنان (مرابطون) به رياست سرتيپ بازنشسته مصطفي حمدان با حضور در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران درلبنان با غضنفر رکن‌آبادي، سفير كشورمان ديدار و درباره تحولات منطقه و لبنان گفتگو نمودند.



مصطفي حمدان در اين ديدار ضمن تسليت مجدد شهادت رايزن فرهنگي كشورمان وساير شهدا، اين اقدام تروريستي را محكوم نمود و براي مجروحين اين حادثه آرزوي سلامتي كرد. وي همچنين با تجليل از حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در حمايت از مظلومان جهان وموضوع فلسطين از اهتمام جمهوري اسلامي ايران به مسائل اصلي جهان اسلام تقدير وتشكر نمود. مصطفي حمدان توافق اخير هسته اي گروه 5+1 را ناشي از استقامت مردم، دولت ورهبري جمهوري اسلامي ايران دانست و برنامه هسته اي صلح آميز كشورمان را يك دستاورد راهبردي براي مسلمانان اعلام كرد.



سفيركشورمان اظهارداشت: اين اقدام تروريستي نه تنها هيچ يك از خواسته ها واهداف طراحان اين عمليات تروريستي را محقق نكرد، بلكه عاملي براي وحدت بيشتر گروهها وجريانهاي سياسي مختلف در لبنان شد.



رکن‌آبادي با اشاره به تحولات منطقه به‌خصوص سوريه و مصر، به مواضع ثابت و اصولي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مسائل عادلانه و حق‌طلبانه تأکيد نمود.