رقابتهای بوکس قهرمانی کشور حکم انتخابی تیم ملی را دارد

احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسابقات بوکس قهرمانی کشوری در استان البرز گفت: این مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و همه شرکت کنندگان با آمادگی بالا حضور پیدا کردند و در نهایت عصر فردا با معرفی نفرات برتر به پایان خواهد رسید و سعی ما این است تا پس از پایان این رقابتها نفرات برتر را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم و ورزشکاران زیر نظر کادر فنی آماده مسابقات بین المللی شوند.

وی ادامه داد: فقط نفراتی که در این مسابقات حاضر شدند به تیم ملی دعوت می شوندو قهرمانانی که در این رقابت ها شرکت نکردند از تیم ملی دور خواهند ماند.

ناطق نوری در خصوص میزبانی استان البرز گفت:یکی از بهترین میزبانی ها را شاهد بودیم همه مسئولان استان برای هر چه بهتر برگزار شدن این رقابت ها تعامل خوبی با فدراسیون داشتند و این استان از نظر میزبانی نمره قابل قبولی کسب کرد.

رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: ورزش بوکس جزو خوش تکنیک ترین ورزش ها و دور کننده ترس و افزایش جرات و اعتماد به نفس در جوانان است و امیدوارم این رشته ورزشی در سال های آینده در مسابقات جهانی عمکرد درخشانی داشته باشد.