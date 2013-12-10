کارگاه ارتقای ضریب امنیتی مراکز مالی و اعتباری و طلافروشی ها در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان، رئیس پلیس پیشگیری و معاون عملیات این فرماندهی بعد از ظهر سه شنبه در این کارگاه یک روزه برخی حوادث و سرقت های سالهای اخیر در سطح کشور که از مراکز مالی و طلافروشی ها رخ داده را بازخوانی و راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز این گونه حوادث را بیان کرد.

در این کارگاه راهکارهای ارتقای امنیت در مراکز مالی تشریح و بر تقویت تعامل مسئولان و مدیران این مراکز با پلیس تاکید شد.

در پایان از شرکت کنندگان خواسته شد تا به محض مشاهده هر گونه موارد مشکوک بی درنگ مراتب را به مرکز فوریت های پلیس 110 گزارش کنند.