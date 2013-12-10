  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۲

کارگاه ارتقای ضریب امنیتی مراکز مالی و اعتباری و طلافروشی ها در دامغان برگزار شد

کارگاه ارتقای ضریب امنیتی مراکز مالی و اعتباری و طلافروشی ها در دامغان برگزار شد

دامغان – خبرگزاری مهر: کارگاره آموزشی یک روزه ویژه بانک ها، تعاونی های مالی و اعتباری و متصدیان طلا فروشی در دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان، رئیس پلیس پیشگیری و معاون عملیات این فرماندهی بعد از ظهر سه شنبه در این کارگاه یک روزه برخی حوادث و سرقت های سالهای اخیر در سطح کشور که از مراکز مالی و طلافروشی ها رخ داده را بازخوانی و راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز این گونه حوادث را بیان کرد.

در این کارگاه راهکارهای ارتقای امنیت در مراکز مالی تشریح و بر تقویت تعامل مسئولان و مدیران این مراکز با پلیس تاکید شد.

در پایان از شرکت کنندگان خواسته شد تا به محض مشاهده هر گونه موارد مشکوک بی درنگ مراتب را به مرکز فوریت های پلیس 110 گزارش کنند.

کد مطلب 2193074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها