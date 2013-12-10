کاهش تعرفه واردات خودروهای پاک/ تغییر سوخت نیروگاه بعثت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا درسازمان حفاظت محیط زیست باحضورسعیدمتصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست،مدیران حمل ونقل وترافیک وکمیته کاهش آلودگی هوای شهرداری تهران، نمایندگان سمن های زیست محیطی،نماینده وزارتخانه های نفت وصنعت ومعدن عصردو شنبه 18 آذرماه تشکیل شد.

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه همواره در فصل زمستان شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم بر لزوم تشکیل هفتگی این جلسات تاکید کرد و ادامه داد: بنا بر خواست رئیس جمهور مبنی بر تشکیل جلسه ویژه شورایعالی محیط زیست با محوریت موضوع آلودگی هوا از همه حاضرین می خواهیم مسائل، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و پیشنهادات خود را به منظور جمع بندی و ارائه در این جلسه برای کارگروه ارسال نمایند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 24 بهمن ماه آغاز به کار می کند، افزود: از حضور همه علاقمندان در این نمایشگاه استقبال می کنیم و این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات و تکنولوژی ها می دانیم.

وی همچنین از همه حاضرین خواست برنامه ها و راه کارهای خود را برای اجرای بهتر برنامه های روز هوای پاک، 29 دی ماه ارائه دهند.



تغییر سوخت نیروگاه بعثت مهم ترین اقدام برای کاهش آلودگی هوا

در ادامه جلسه رستگاری معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گزارشی از وضعیت کیفی هوای شهر تهران در 10 سال گذشته، همچنین وضعیت هوای تهران از ابتدای سال ارائه داد.

رستگاری با بیان اینکه آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون از مهم ترین آلاینده های شهر تهران است، افزود: روند کاهشی این آلاینده از سال 1381 تا 1390 در پارامتر گازی نشان از موفقیت تدریجی اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا دارد.

وی در ادامه با ارائه گزارش نموداری تاثیر شاخص های مختلف در آلودگی هوا، ادامه داد: این گزارش های روزانه نشان می دهد در سال 92 روزهای پاک کمی کاهش داشته و رزوهای سالم افزایش یافته است. البته در یکی و دو ماه گذشته چند روز شرایط اضطرار و نامطلوب داشتیم و به همین منظور چهار جلسه کمیته اضطرار تشکیل و اقداماتی به منظور کاهش خطرات صورت پذیرفت.

رستگاری تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا، تعطیلی مدارس، زوج و فرد کردن خودروها از درب منازل، تعطیلی صنایع بزرگ مقیاس، پایش دقیق واحدهای آلاینده و تعطیل کردن آن ها از جمله معادن شن و ماسه و کارخانجات آسفالت را از جمله اقدامات اضطراری برای جلوگیری از روند تاثیر نامطلوب آلودگی هوای تهران عنوان کرد و افزود: تغییر سوخت نیروگاه بعثت با پیگیری های سازمان، همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو و تعامل سازنده قوه قضائیه مهم ترین اقدام در جهت کاهش آلودگی هوای تهران بود.



تعرفه واردات خودروهای پاک کاهش یابد

در ادامه جلسه حجت اله بهروز قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارشی از روند اقدامات انجام شده در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی توسط شهرداری تهران ارائه داد و افزود: پتانسیل اصلی و مهم حمل و نقل عمومی کاهش آلاینده های هوا است و برای رسیدن به جایگاه اصلی حمل و نقل عمومی باید اقدامات حمایتی دولت از توسعه مترو و اتوبوسرانی افزایش یابد زیرا شهرداری توان محدودی دارد.

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به قوانین دست و پا گیر موجود به خصوص قوانین گمرک از مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست خواست رایزنی ویژه برای کاهش تعرفه های گمرکی خودروهای پاک حتی تا رسیدن به تعرفه صفر درصد انجام دهند.

بهروز همچنین با اشاره به تفاوت معضلات زیست محیطی کلانشهرها خواستار تصویب قوانینی منطبق با شرایط خاص هر شهر و کلان شهر به ویژه کلان شهر تهران شد.



آلودگی هوا باید در منبع کنترل شود

وحید حسینی نماینده کارگروه زیست محیطی شهرداری تهران از دیگر سخنرانان این نشست بود.

حسینی با شرح برنامه های شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا، معضل آلودگی را قابل حل دانست و خواستارکنترل آلودگی هوا از منبع شد.