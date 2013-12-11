عدم تغيير در شيوه مصاحبه دکتري 93/ لزوم احترام به نظرات اساتید مصاحبه کننده

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصاحبه دکتری 93، گفت: در مصاحبه همان ملاک و معیارهایی که در گذشته مورد توجه بوده از داوطلبان پرسیده می شود مگر اینکه دانشگاهها درخواست جدیدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ارزیابی از داوطلبان بر اساس سوابق گذشته آنان صورت می گيرد، ادامه داد: بخشی از امتیازهاي براي پذيرش در پاسخ به سئوالات جلسه مصاحبه به دست می آید که سهم مصاحبه در سالهاي گذشته متغير بود.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی درباره استادانی که در جلسات مصاحبه حضور می یابند، اظهار داشت: قطعاً باید به رای و نظر استادان حاضر در این جلسات احترام گذاشته شود، این افراد فرهیختگان ما به شمار می آیند اما متاسفانه گاهی کم لطفیهایی نیز صورت می گیرد.

حسینی در این باره، گفت: ممکن است در یک موردی اشکال و خطایی باشد ولی آنچه مسلم است اين جمع، فردي را مورد ارزيابي قرار مي دهند و اميدوارم قضاوتشان هم منصفانه باشد.

وي تاکيد کرد: تمام استاداني که در مقطع دکتري حضور دارند، حق عضويت در آن جلسه را دارند بنابراين بايد به راي و نظرشان هم احترام گذاشت.