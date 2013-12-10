وجه تمایز سینمای ایران با دیگر کشورها وجود اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) از سلسله نشست های "آسیب‌شناسی سینمای دینی" عصر سه شنبه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و با موضوع "مفاهیم اخلاقی در فیلم دینی" با حضور علی خزائی‌ فر نویسنده و کارگردان خراسانی ،محمد شکیبا دل مجری و کارشناس هنری جشنواره پیامبر اعظم(ص) و رسول صدرعاملی نویسنده و کارگردان مطرح سینما برگزار شد، این نشست که از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و با همکاری نهادهای فرهنگی و هنری برگزار می‌شد دومین نشست از سلسله نشست های آسیب شناسی دینی بود.

رسول صدرعاملی، نویسنده و کارگردان مطرح سینما هم با بیان اینکه این عنوان برای این جشنواره خیلی بزرگ و پر مدعا است در این نشست ابراز کرد: وقتی از چنین عناوینی برای جشنواره‌ های خود استفاده می‌کنیم نباید کار را به شوخی بگیریم.

وی عنوان کرد: هیچ فیلمی این گونه ساخته نمی شود که یک نفر به عنوان کارشناس و نظریه پرداز نظری داده و فیلم ساز بر اساس آن نظریه فیلم خود را بسازد.

این کارگردان مطرح سینمای کشور عنوان کرد: هر فیلمی در جهان مبتنی بر فرد است و ایده‌ ای که در ذهن کارگردان شکل گرفته و به یک فیلم و اثر هنری تبدیل می‌شود، سپس فیلم به یک موجود زنده تبدیل می‌شود و پس از انتشار در سطح جامعه همگان در مورد آن صحبت می‌کنند.

سینمای دینی براساس روح و روان نویسنده و کارگردان شکل می گیرد

صدر عاملی ابراز کرد: سینمای دینی بر اساس روح و روان و تفکر نویسنده و کار گردان شکل گرفته و برمبنای باور های شخصی او قبل از هر دستور العمل یا درخواستی ساخته می شود.

وی با اشاره به سه فیلم ساخته شده خود در حوزه سینمای رضوی ابراز کرد: روزی که من این فیلم ها را می ساختم اصلا به این موضوع فکر نمی کردم که دارم فیلم دینی می سازم بلکه نگاه من به حال و هوای زائرانی بود که با چهره های مغموم به مشهد می آیند و با روی گشاده و حالی سبک شده بر می گردند.

صدر عاملی ابراز کرد: سینمای دینی به عنوان یک ژانر مشخصه‌های تعریف شده‌ و دقیقی ندارد بلکه اصل سینما جذابیت است و هر فیلم در هر ژانری باید ابتدا جذاب بوده تا ببننده به تماشای فیلم ترغیب شود و بعد از ما می‌توانیم درباره محتوای آن بحث کنیم.

تفاوت سینمای دینی ما با سینمای دینی دیگر کشور در آموزه های دینی نیست

وی با طرح این پرسش که چه کارهایی در اثر بخشی به سینمای دینی موثر است عنوان کرد: ابتدا باید به تعریفی مشخص از سینمای دینی برسیم و در این ارتباط همه چیز به شکل یک نمایش اولیه تعریف نشود.

صدرعاملی ابراز کرد: تفاوت سینمای دینی ما با سینمای دینی دیگر کشور در آموزه های دینی نیست چرا که در همه ادیان از بدی ها نهی و به خوبی ها ترغیب شده است.

وی با تفکیک میان سینمای دینی و اخلاقی تصریح کرد: تنها تفاوت سینمای دینی ما با سایر سینماهای اخلاقی در جهان وجود اهل بیت (ع) است که بسیار ارزشمند بوده و سینمای ما را از سایر سینماهای دینی و اخلاقی در جهان متمایز می‌کند.

صدر عاملی تاکید کرد: تنها شانسی که ما داریم اهل بیتی(ع) است که با توسل به آنها بین خود و خدای خود واسطه ای گذاشته‌ و از این بابت به شدت احساس آرامش می‌کنیم.

وجود مایه آرامش اهل بیت(ع) موجب تاثیر گذاری سینمای ما شده است

وی عنوان کرد: آنچه موجب تاثیر گذاری سینمای ما شده است و آنچه تفاوت میان "ده فرمان" و " ولایت عشق" است وجود پر برکت و مایه آرامش اهل بیت(ع) است.

دبیر هنری جشنواره پیامبر اعظم(ص) در این نشست گفت: این جشنواره اولین جشنواره فرهنگی و هنری اهل بیت(ع) است که در مجمع جهانی اهل بیت کلید خورده است.

مخاطبان جشنواره اهل بیت(ع) برون مرزی هستند

محمد شکیبا دل ابراز کرد: جشنواره اهل بیت (ع) برای مخاطبان برون مرزی است و سعی دارد اسلام و تشیع را به آنهایی که با دین ما آشنایی ندارند با همان چهره مثبت و انسانی خود نشان دهد.

وی اظهار کرد: انتخاب این عنوان بزرگ برای این جشنواره بیوگرافی و چهره تاریخی پیامبر(ص) را نشان می دهد.

شکیبا دل با اشاره به موضوع اول این جشنواره یعنی معرفی چهره تاریخی پیامبر(ص) برای مخاطبان ابراز کرد: موضوع دوم هم معرفی چهره انسانی، فرهنگی، اخلاقی یتیم نوازی و رفعت ایشان برای مخاطبان برون مرزی است که پیامبر (ص) را نشناخته و با دید منفی به ایشان می نگرند.

کلید دروازه ای برای معرفی شخصیت پیامبر(ص) به جهانیان

دبیر هنری جشنواره پیامبر اعظم(ص) افزود: این جشنواره می خواهد چهره پیامبر(ص) را به صورت حقیقی برای مخاطبان به تصویر بکشد.

وی عنوان کرد: این جشنواره کلید دروازه ای است که آثاری را به جهانیان معرفی و عرضه کنیم تا معرفت خاص و آشنایی بیشتری از پیامبر(ص) برای مخاطب ایجاد کند.

در ادامه‌، علی خزائی ‌فر هم کارگردان و نویسنده خراسانی در ادامه این نشست ابراز کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی به ویژه در سال های اخیر بحث‌های بسیاری در مورد سینمای دینی مطرح شده که همچنان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: فیلم دینی با سفارش ساخته نمی‌شود و محدوده بسته ای دارد که تنها به زندگی و سیره پیامبر(ص) ختم نمی‌شود.

خزائی فر اظهار کرد: سینمای دینی یک ژانر تثبیت شده است و بر خلاف سینمای فاخر و معنا گرا قدمت بسیاری داشته و یک ژانر جهانی است که در چهار چوب آکادمیک نمی گنجد.

این نویسنده و کار گردان خراسانی ابراز کرد: گروهی سینمای دینی را در قالب اقتصادی و سرگرمی و گروهی آن را در چهار چوب ایدئولوژیک و سیاسی می بینند.

وجود دوگانگی در سینما

وی با بیان اینکه این دو گانگی در تمام حوزه ها و عرصه وجود دارد اظهار کرد: ولی این امر در سینما بیشتر به چشم می خورد.

خزائی‌فر با تقسیم‌ بندی اهالی سینما به دو دسته تجویز کنند گان و توصیف کنندگان تصریح کرد: هر فیلم سازی عادت ‌واره‌ای دارد که متشکل از آگاهی‌ها و مشاهدات شخصی او از سنت فیلم سازی و تجربیا تش در عالم سینما است، کسانی که خارج از این عادت واره اند به فیلم سازان می‌گویند که چه فیلم‌هایی بسازند.

وی اظهار کرد: وقتی سعی دارید چیزی را توصیف کنید فارغ از احساسات شخصی آن را توصیف می‌کنید در حالی که در تجویز احساسات شما همواره دخیل است.

خزائی‌فر افزود: شأن فیلم‌ساز تجویز کردن است در حالی که یک نظریه پرداز همواره در مقام یک توصیف کننده یک گام از هنرمند عقب ‌تر است.

این نویسنده و کار گردان خراسانی با بیان اینکه باید نگاه ها به سینمای دینی عوض شود، عنوان کرد: باید ملاک ها بعد از ساخت فیلم به وجود بیاید چرا که سینمای دینی و به ویژه سینمای رضوی از دل بر می آید و با دادن معیار قبل از ساخت فقط آبروی آن از بین می رود.

شایان ذکر است که جشنواره پیامبر اعظم(ص) در دو رشته فیلم کوتاه و در سه شاخه انیمیشن، داستانی و مستند و تألیف و ترجمه کتاب به زبان انگلیسی در دو شاخه سیره پیامبر و پاسخ به شبهات برگزار می شود.