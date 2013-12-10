ادارات از ظرفیت های فرهنگی و هنری هرمزگان در برنامه های خود استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی بعد از ظهر سه شنبه در دومین نشست شورای سفیران فرهنگ و هنر استان هرمزگان هدف از تشکیل این شورا را، آشنایی نهادها و ادارات مختلف با ظرفیت های فرهنگی و هنری استان هرمزگان عنوان کرد و افزود: این شورا در راستای شناخت متقابل اداراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از سایر ادارات و سازمان ها تشکیل شده، تا با تعامل مناسب بتوان از ظرفیت های یکدیگر استفاده کرد.

وی ادامه داد: در نخستین نشست این شورا موضوعات و دغدغه های ادارات و نهادها که مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است مطرح و این اداره کل در راستای رفع این مسائل و مشکلات گام برداشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی بر استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای پیشبرد سیاست های کلان فرهنگی استان هرمزگان، تصریح کرد: در استان هرمزگان ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری در عرصه های فرهنگی و هنری وجود دارد که ادارات و سازمان های مختلف می توانند به جای استفاده از ظرفیت های سایر نقاط کشور از اهالی فرهنگ و هنر هرمزگان برای تامین برنامه های فرهنگی و هنری خود استفاده کنند.

حجت الاسلام مرشدی افزود: دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس یکی دیگر از ظرفیت های فرهنگی این استان است که در رشته های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت می کند که نهادهای مختلف می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

وی در ادامه این جلسه به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: نمایشگاه کتاب فرصت و ظرفیت فرهنگی بزرگی برای استان هرمزگان است که لازم است سایر سازمان ها و ادارات نیز با همکاری و همدلی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان را در اجرای این حرکت بزرگ فرهنگی یاری دهند تا همه مردم استان از منافع آن بهره مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه های ادارات و سازمان ها در حوزه مطبوعات بیان داشت: برای رفع دغدغه ها و مشکلات در این حوزه، کارگروه مشورتی مطبوعات استان هرمزگان تشکیل شده که تمامی موارد در این کارگروه مطرح و برای آن تصمیم گیری خواهدشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطر نشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برای برداشتن گام های عملی در تعامل با ادارات و سازمان ها تفاهم نامه هایی را با ادارات مختلف این استان منعقد کرده که در آن ظرفیت های دو طرف تشریح و برای استفاده از آن برنامه ریزی می شود.

این نشست با حضور مدیران روابط عمومی و مدیران فرهنگی ادارات و سازمان های مختلف استان هرمزگان و با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات پیرامون اهالی مطبوعات با ادارات، برنامه ریزی و همفکری جهت برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان و استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای پیشبرد سیاست های کلان فرهنگی استان هرمزگان برگزارشد.