شناور غرق شده در خورآذینی سیریک صیادی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رئیسی با بیان اینکه این شناور پروانه صیادی و مجوز های لازم برای صیادی را نداشته است گفت: هر شناوری که اقدام به صیادی کند در صورت نداشتن مجوزهای لازم از دید قانون و شیلات متخلف محسوب می شود

رئیسی در ادامه عنوان کرد: همانگونه که هر مسافربری که در سطح شهر اقدام به جابجایی مسافران می کند تاکسی محسوب نمی شود ، شناورهای هایی که به صورت غیر مجاز اقدام به صیادی می کنند هم شناوهای صیادی محسوب نمی شوند.

مسئول نمایندگی شیلات سیریک خاطر نشان کرد: شناورهایی که به صورت غیر مجاز اقدام به صیادی می کنند توسط همان افرادی مدیریت می شوند که در حال حاضربزرگترین معضل جامعه صیادی استان یعنی صید غیر مجاز را به وجود آورده اند.

مسئول نمایندگی شیلات سیریک در رابطه با اسکله خور آذینی ادامه داد: این اسکله از اسکله های صیادی خوش آتیه کشور است که توسط سازمان شیلات ایران در حال ساخت است و امید است با تخصیص اعتبارات لازم در آینده ای نزدیک به صورت رسمی به بهره برداری رسد.

عبدالله رئیسی گفت: اسکله خور آذیینی با توجه به نیاز دریانوردان و صیادان منطقه و برای بهبود وضعیت منطقه به صورت نیمه آماده در حال بهره برداری است.

رئیسی با توجه به نیمه کاره بودن اسکه از دریانوردان، صیادان و مردم این منطقه خواست تا تکمیل و بهره برداری رسمی اسکله یاد شده ، شرایط و مقررات ایمینی را بیش از معمول رعایت کنند.

به گزارش مهر، این لنج روز یکشنبه در خور آذینی سیریک غرق شد و رسانه های مختلف از غرق شدن یک لنج صیادی در سیریک خبر دادند.