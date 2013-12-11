حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم فولاد خوزستان با صبای قم در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال با بیان مطلب فوق اظهار داشت: شرایط ما از لحاظ پیروز نشدن مثل تیم صباست. صبا از هفته دهم رنگ برد به خود ندیده است و ما هم از هفته دوازدهم و از بازی با نفت نتوانسته‌ایم پیروز شویم. برای خارج شدن از این شرایط به یک پیروزی نیاز داریم و امیدوارم که سه امتیاز بازی با صبا را به دست بیاوریم.

وی افزود: بعد از شش بازی، نیازمان یک پیروزی است. البته می‌توانستیم در دو، سه بازی گذشته مقابل گسترش فولاد و فجر سپاسی پیروز شویم ولی این بردها را با مساوی عوض کردیم. به هر حال محکومیم که این هفته در اهواز سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.

سرمربی فولاد درباره برگزاری بازی بدون تماشاگر با صبا یادآور شد: ما از حکم کمیته انضباطی تبعیت می‌کنیم ولی واقعا این حق ما نیست که بدون تماشاگر به مصاف حریفمان برویم.

فرکی در ادامه در پاسخ به این سئوال که "آیا بازی با صبا در ورزشگاه غدیر برگزار خواهد شد یا خیر"؟ گفت: خیر، در ورزشگاه غدیر هنوز شرایط پخش زنده مسابقه فراهم نشده است. به همین دلیل از ما درخواست کردند تا این بازی هم در ورزشگاه تختی انجام شود تا ورزشگاه غدیر را به سیستم پخش مستقیم مسابقات مجهز کنند. با توجه به اینکه این بازی بدون حضور تماشاگران هم برگزار می‌شود، نمی‌خواستیم با برگزاری بازی در غدیر هوادرانمان را از تماشای تلویزیونی آن محروم کنیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تیمش مقابل صبا مصدوم و محروم ندارد، درباره وضعیت آرش افشین هم اظهار داشت: افشین چند روزی است با فولاد تمرین می‌کند. ما به او خیر مقدم گفتیم. امیدوارم افشین نیم فصل اول و اتفاقاتی که برایش رخ داده است را فراموش کند.

تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و صبای قم ساعت 15 روز جمعه در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه تختی به مصاف هم خواهند رفت.