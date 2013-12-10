هدف مشترک وزارتخانه و رسانه ها اعتلای ورزش کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، دکتر محمود گودرزی در نشست عصر سه شنبه خود با سردبیران و نمایندگان رسانه های ورزشی با اشاره به تفاوت های ورزش گذشته با حال ، مسایل کنونی ورزش را بسیار پیچیده توصیف کرد.

وی در ادامه با بیان انیکه ارزش های ورزشکاران پیشین ما در میادین ورزشی از نوع دیگری بود، اظهار داشت: این درحالی است که آن چه برای ورزشکار امروز ما در میدان مسابقه به عنوان یک اصل مطرح است به نوعی یک آسی محسوب می شود.

وزیر ورزش و جوانان دوپینگ، نگاه صرفاً مادی به ورزش، زد و بندهای مالی برای کسب منفعت بیشتر، نارسایی های تربیتی در ورزشگاه ها و پخش تصاویر نامناسب از رسانه را از جمله مصادیق مسائل غیر فرهنگی وغیر ارزشی در ورزش کنونی نام برد.

وی تحلیل موجود از ورزش کشور را نادرست دانست و گفت: محور شدن پول، مفاسدی در حاشیه به همراه دارد و آن چه ما به دنبال آن هستیم ایجاد شرایطی عاری از این پیچیدگی ها و مسائل است.

گودرزی دراین نشست با مهم خواندن نقش رسانه ها در هدایت این آسیب ها به سمت اعتلاء ارزش های ورزشی، رسالت خبرنگاران را تعلیم و تربیتی و بسیار سنگین توصیف کرد.

وی از ورزش به عنوان عنصری مطلوب در جهت تعالی انسان یاد کرد و با انتقاد از بزرگنمایی حواشی گفت: متاسفانه توجه بیش از حد به حاشیه ها باعث بد جلوه دادن ورزش می شود.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه خطاب به اصحاب رسانه ها گفت: وظیفه خطیری بر عهده همگی ما تا رسیدن به سرمنزل مقصود که همان ورزش پاک و معنوی است قرار دارد.

وی با تاکید بر قانون گرایی در تمامی بخش های وزارت ورزش و جوانان از بازنگری قانون ورزش خبر داد و گفت: این قانون از سال 1350 که مدون شد مورد بررسی قرار نگرفته است و ما در نظر داریم با رویکردی جدید آن را در سطح کلان اجرایی کنیم و من از دوستانم در رسانه ها می خواهم در تهیه دوباره این قانون ما را یاری کنند.

گودرزی پیشنهاد ایجاد سازمان نظام ورزشی را در این نشست مطرح کرد و افزود: با این اقدام تلاش خواهیم کرد تا علاوه بر اعمال دقیق قانون، انتخاب مدیران بخش های مختلف ورزش را به مسیر اصلی خود باز گردانیم.

وی با تاکید بر تغییر نگرش به ورزش، تحلیل درست از این مقوله را مورد توجه قرار داد و گفت: باید ببینیم هدف ما از ورزش قله است یا دامنه؟ وقتی از دامنه صحبت می کنیم باید فرصت ورزش برای همه ایجاد شود و وقتی از قله سخن می گوییم موضوع ورزش حرفه ای و قهرمانی است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه بودجه ورزش کشور را 1 میلیاردو 700 میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: از این مقدار 1.2 میلیارد تومان به ورزش حرفه ای،‌400 میلیارد تومان به ورزش قهرمانی و 100 میلیارد تومان به ورزش همگانی اختصاص پیدا کرده است که خود این تخصیص بودجه ها نشان می دهد که منادی قله شده ایم.