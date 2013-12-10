قابلیت کشت زعفران در ساری وجود دارد/ طرح دهکده سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان افزود: استفاده از ظرفیتهای بالقوه خیلی مهم هست و قابلیت کشت زعفران در چهاردانگه و دودانگه را داریم و یا سد شهید رجایی قابلیت عظیمی برای حل مشکل آب شرب و کشاورزی و نیز توسعه گردشگری بشمار می آید.

وی اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان طرح دهکده سلامت در دستور کار است که نیاز به سرمایه گذاری دارد و همچنین پروژه بیمارستان 320 تختخوابی ماهفروجک که 20درصد کار انجام شد بزودی با مجوز مسئولین مر بوطه به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی درباره دستاوردهاي ستاد سرمایه گذاری در مرکز استان اعلام كرد: مسئله جذب سرمایه گذار نیز به دقت دنبال می شود و سرمایه گذاری در چهار محور کشاورزی ، صنعت ، گردشگری و بهداشت و درمان را در برنامه داریم.

وی عنوان کرد: در این راستا پتانسیل ها را بررسی کرده و با اخذ مشاوره از افراد مجرب و متخصص زیرساخت ها را مطالعه کردیم و ایده های خوبی جمع آوری شد که با دسته بندی اطلاعات توانستیم ظرفیت های خوبی را در این چهار محور بشناسیم، البته ما سعي كرديم استراتژي موثري را اتخاذ كنيم.

فرماندار ساري افزود:صنعت استان فضای مطلوبی ندارد چون فاقد صنایع مادر هستیم در بخش کشاورزی هم به رغم قابلیت های فراوان کاستی هایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: گردشگری نیز نیاز به برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های طبیعی ، تاریخی و مذهبی دارد و در بخش بهداشت و درمان نیز توسعه فضاها و امکانات ضروری است خوشبختانه استانداری توجه خاصی به این محورها دارد و یقینا حمایت آقای استاندار کارساز خواهد بود.