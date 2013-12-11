1420 بخاری تابشی در مدارس زنجان نصب می شود

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد هزار بخاری هم تا پایان سال به سیستم تابشی مجهز می شوند.

وی اظهار داشت: از آذر ماه سال گذشته اقدام به استاندارد سازی بخاری ها کردیم که در این راستا 100 درصد بخاری ها استاندارد شدند.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امسال استراتژی سازمان این است که بخاری های نفتی حذف و سوخت مایع از مصرف مدارس جمع می شود.

نظری تاکید کرد: سال گذشته دو هزار و 79 بخاری نفتی بودند از مدارس استان زنجان جمع آوری شود و امسال از این تعداد هزار و 400 تا از این بخاری ها تابشی می شوند.

وی گفت: روستاهایی که گاز کشی در آنها انجام شده به سیستم حرارت مرکزی مجهز می شوند که در این راستا 600 بخاری نفتی به سیستم حرارت مرکزی مجهز می شوند.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: برای تجهیز این سیستم حرارت مرکزی 3 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نظری افزود: ما درصدد این هستیم که هیچ مدرسه ای از سوخت مایع استفاده نکند چرا که خطرناک بوده و همچنین هزینه اش ده برابر است.

وی یاد آورشد: حذف سوخت مایع کمک به محیط زیست است و در کاهش آلودگی در فضای مدارس هم بسیار موثر است.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه سالانه گازوئیل دو میلیارد لیتر مصرف دارد گفت: ولی ما امسال با حذف بخاری های نفتی این مقدار را به 500 هزار لیتر رساندیم.

نظری افزود: با گاز کشی به افشار و بزینه رود دیگر نیازی به مصرف سوخت گازوئیل نخواهیم داشت.