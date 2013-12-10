38 هزار گواهینامه رانندگی در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسميان عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه در طي اين مدت 89 هزارو 405 فقره گواهينامه امثني صادر و يا تعويض شد افزود: تمهيدات لازم در خصوص نرم افزاري سامانه هاي صدور گواهينامه انجام گرفته است.

رئيس پليس راهنمائي ورانندگي فرماندهي انتظامي استان مازندران تصريح کرد: برابر مصوبه تعداد انواع گواهينامه سابق کاسته شده و گواهينامه ها برابر جدول ذيل به 5 نوع پايه 3 ، پايه 2، پايه 1،‌ويژه و موتورسيکلت تغيير يافته است.

وي خاطر نشان کرد: برابر دستورالعمل هاي صادره پليس راهور ناجا براي فعاليت آموزشگاه هاي رانندگي پايه دوم و پايه سوم و موتور سيکلت از طريق اين پليس در سطح استان مازندران فراخواني شده وت اکنون تعداد زيادي از شهروندان متقاضي تاسيس آموزشگاه در گروه هاي ياد شده شدند که در حال انجام تشريفات قانوني و صدور پروانه فعاليت براي آنان هستیم.

قاسميان درادامه اين گفتگو اظهار داشت: فعاليت آموزشگاه هاي جديد تعدادي از آموزشگاه هاي رانندگي فعال موجود در مرکز استان و شهرستان ها به عنوان معين تعيين شدند که به محض وصول نرخ آموزشي رانندگي از سازمان صنعت،معدن،تجارت استان در آينده نزديک نسبت به ثبت نام متقاضيان اقدام خواهند کرد.

سرهنگ قاسميان با اشاره به شرايط وچگونگي دريافت انواع گواهينامه هاي رانندگي گفت : متقاضيان گواهينامه موتور سيکلت و پايه سوم بايد 18 سال تمام ، پايه دوم 23 سال تمام و ويژه 20 سال تمام سن داشته باشند ،ضمن اينکه متقاضيان گواهينامه پايه يکم با 25 سال تمام که داراي شرايط لازم باشند، مي توانند در آزمون هاي اخذ گواهينامه پايه يکم شرکت و گواهينامه پايه يکم دريافت کنند.

سرهنگ قاسميان اظهار داشت: مدت اعتبار تمام گواهينامه ها 10 سال تمام است و بعد از انقضاي اعتبار اوليه صاحب آن و پس از احراز سلامت روحي وجسمي مجددا براي 10 سال ديگر تمديد خواهد شد وکساني که گواهينامه موتورسيکلت دريافت داشتند بعد ازانقضاي مدت 3سال از تاريخ صدور اوليه آن وهمچنين رسيدن به سن 23 سال تمام حق رانندگي باموتور سيکلت 200 سي سي به بالا را دارند.