فانوس های تئاتر البرز در سوگ هنرمند جوان افروخته شد/ نقش «جاوید زاوشی» در صحنه تئاتر جاویدان ماند

به گزارش خبرنگار مهر شامگاه سه شنبه اهالی تئاتر کرج سیاه پوش سوگ هنرمند تئاتر بودند. « جاوید زاوشی» دیروز به صورت ناگهانی و در سن 28 سالگی دچار سکته شد و با جامعه هنری خداحافظی کرد.

عصر دیروز او با دستان نقش آفرین هنرمندان البرزی در دل خاک آرام گرفت.

جامعه تئاتر کرج شامگاه گذشته پس از خاکسپاری این هنرمند در قطعه 12 بهشت سکینه راهی پلاتوی اداره کل ارشاد شدند و با افروختن فانوس ها و شمع ها این فراق را به سوگ نشستند.

امین آبان نویسنده و کارگردان کرجی که آثارش بارها در جشنواره های ملی خوش درخشیده است، در این شب وداع ، آخرین اثر در حال اجرایش « سور اسرافی » را به روح جاوید که تا ابد جاویدان است، تقدیم کرد.

جاوید متعلق به همه تئاترهای کرج بود

در حالی که با پاهای برهنه و جامه سیاه در حال آماده ساختن فضای پلاتو و آغاز نمایش است، به سراغ او رفته و خواستم خاطرات مشترک اش را با جاوید زاوشی مرور کند، می گوید وضعیت روحی مساعدی ندارم تنها می توانم بگویم که انسانی پر مهر بود و در پشت صحنه های تئاتر و در عرصه بازیگری به صورت فعال حضور داشت، همه بچه ها تئاتر معتقدند که او هنرمند و انسانی کامل و مهربان بود. او در تمام اجراها با شکوه نمایان می شد و این را تمام گروه هایی که با او کار کرده بودند اعتراف می کنند، زاوشی تکنیک بازیگری را می دانست و همواره سعی می کرد بچه های گروه را شاد کند.

وقتی از او می خواهم تا آثاری که زاوشی در آن حضور داشته را نام ببرد می گوید، جاوید متعلق به تمام تئاتر کرج بود و نمی توانم نام جاویدان او را در آثاری معدود محدود سازم جاوید در تمام آثار خوش درخشید و همواره جاویدان است.

ابراهیم شریفی معاون هنری سینمایی ارشاد البرز که خیلی ها از او به عنوان مرد حامی بچه های تئاتر البرز نام می برند، نیز در حالی که از این واقعه متألم است، می گوید: جاوید از قدیمی های تئاتر کرج بود و در فعالیت های مختلف با گروه های تئاتری همکاری داشت، امروز به اتفاق هنرمندان پیکر وی را در قطعه 12 بهشت سکینه به خاک سپردیم، این محفل هم مراسم یادبودی برای اوست که از سوی اهالی تئاتر تدارک دیده شده است.

وی اظهار تأسف می کند تئاتر البرز این بازیگر مستعد و پرشور و نشاط را از دست داده است.

سارا عباسپور هم که در نقش های مختلفی این هنرمند را همراهی کرده است، درباره ویژگی های مرحوم زاوش می گوید: جاوید زاوش بسیار شاد و با نشاط بود و در تمام اجراها به تیم انرژی مضاعفی منتقل می کرد، او در گروه سادیار بسیار فعال بود و در آثاری همچون یاس، ردا و... نقش آفرینی داشته است.

وقتی می خواهم مهمترین شاخصه زاوش را بگوید، عنوان می کند: تنها چهره ای آرام و با لبخند در برابر دیدگانم نقش می بندد.

در بین اهالی تئاتر و آنانی که در مراسم یادبود این هنرمند حضور دارند، هادی خوانساری از نویسندگان ادبیات ایران هم به چشم می خورد، او می گوید: سالها است با فضای تئاتر کرج آشنا هستم، اهالی تئاتر دغدغه های فراوانی دارند، کمبود بودجه و محدودیت فضاها برای اجرا مهمترین موانعی است که تئاتری های کرج با آن دست به گربیان اند.

جمع قابل توجهی از هنرمندان و اهالی تئاتر شامگاه گذشته در پلاتوی اداره کل ارشاد حضور داشتند و در مراسم یادبود این هنرمند شرکت کردند.

کوروش خزایی بازیگر تئاتر و تلویزیون پس از این اجرای نمایش صور اسرافیل با فانوسی افروخته در جمع هنرمندان حاضر شد و گفت: امشب حال من هم خوب و هم بد است، بد است چون کسی را از دست دادیم که حالمان را خوب می کرد و اکنون دیگر در بین ما نیست و حالم خوب است چون امروز او به سرزمین روشنایی ها سفر کرده است.

امشب این فانوس را به یاد جاوید روشن می کنیم و همواره در دلهایمان جاویدان نگاهش می داریم، جاوید امشب تو به سمت روشنایی رفتی و ما هنوز در تاریکی وا مانده ایم امید که تو هم برای ما آنجا فانوسی روشن کنی...

جاوید هنوز در جمع تئاتری های کرج جاویدان است

وی می گوید: جاوید حتی برای خداحافظی هم به تئاتر شهر نیامد این را نشانه ای می دانم برای آنکه بگویم جاوید هنوز در جمع اهالی تئاتر حضور دارد، ما امروز را روز آشتی تئاتر البرز می دانیم، فانوس تئاتر در شهر کرج هنوز روشن است.

کوروش خزایی گردهمایی اهالی تئاتر را روز آشتی هنرمندان تئاتری می داند و می گوید: اهالی تئاتر آنقدر از هم دور هستند که حتی از مرگ هم صنفی هایشان هم مطلع نمی شوند، این شاید بهانه ای برای آشتی هنرمندان تئاتر البرز بود.

سهیل برخورداری هم که در صور اسرافیل نقش آفرینی دارد از دیگر دوستان او است و عنوان می کند: که زاوشی بمب انرژی تئاتر البرز بود و هیچ گاه او را با چهره عبوس و ناراحت ندیده بودم، آنچان موفق بود که در جشنواره های استانی و کشوری رتبه های شاخصی را کسب کرده بود.

امین آبان هم در ادامه می گوید: هنوز باورمان نمی شود که جاوید از بین ما رفته است، او برای ما جاوید و همواره زنده است.

اتفاقاتی طلایی در انتظار تئاتری های البرز

نویسنده و کارگردان تئاتر کشور عنوان می کند : امروز با اتفاقاتی که در حوزه تئاتر کشور از سوی بچه های تئاتر البرز اتفاق افتاده نویدگر روزهای طلایی و روشنی برای اهالی تئاتر البرز است.

اهالی تئاتر البرز دیشب به احترام « جاوید زاوشی» 5 دقیقه در سکوت فرو رفتند و ضمن نثار فاتحه با فانوس های روشن به دیدار پدر و مادر این هنرمند تئاتری رفتند. امیدکه مسئولان عرصه فرهنگ و هنر نگاه ویژه ای به هنرمندان این استان داشته باشند و تنها در مراسم یادبودشان به یادشان نباشیم.