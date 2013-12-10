400 نفر در پلیس محله مازندران ثبت نام کردند/ افزایش 86 درصدی کشفیات سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرح پلیس محله در ساری از اجراي موفقيت آميز اين طرح در روستاهاي شهرستان ساري خبر داد و افزود: اين طرح در ديگر روستاهاي شهرستان هاي استان اجرایي خواهد شد.

سردارجعفري نسب ويژگي هاي اين طرح را ارتقاء ضريب امنيتي در روستاها و مقابله با سرقت دانست وگفت: همه مشکلات انتظامي مربوط به استان نيست، بلکه ويژگيهاي استان از جمله گردشگري، توريستي بودن و آب و هواي بسيار مطلوب استان و حضور ميليوني مسافراناز اقصي نقاط کشور از علل مهم اين مشکلات است.

سردار جعفري نسب با اشاره به اينکه ماموريت هاي انتظامي از اين پس با قدرت بيشتري انجام خواهد شد، از کاهش زمان حضور ماموران در ماموريت هاي انتظامي خبر داد و افزود: مدت زمان کشف جرائم با حضور به موقع ماموران انتظامي در محل وقوع جرم به يک تا دو ساعت تقليل مي يابد و متهمان حداکثر ظرف دو ساعت شناسائي و دستگير خواهند شد.

سردار جعفري نسب گفت: با توجه به اجراي طرح هاي مختلف انتظامي و امنيتي از ابتداي سال تاکنون،کشفيات سرقت 86 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

وي با اشاره به مقابله بي امان پليس با قاچاقچيان مواد مخدر،گفت:کشفيات ما در سال جاري 300 کيلو گرم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

فرمانده انتظامي مازندران با هشدار به هنجارشکنان و کساني که امنيت شهروندان را سلب مي کنند، گفت: تکليف اين افراد با قانون است و آنها بايد در انتظار برخورد سخت انتظامي و قضائي باشند.

سردار جعفري نسب با اشاره به اينکه سامانه پليس 110 و 197 را مردم اداره مي کنند، افزود: مردم نقش مهمي در امنيت دارند.

فرمانده انتظامي استان مازندران، گفت:امروز استانداري، دستگاه قضائي، سپاه و بسيج و ديگر مسئولان استان براي حل مسائل و مشکلات امنيتي استان بسيج شده اند و تعامل و ارتباط تنگاتنگي با پليس دارند.



وی افزود: اين نظام بواسطه اتصال به ائمه اطهار و وجود ولي فقيه که مسير آرمان هاي حکومت قائم آل محمد حرکت مي کند، در جهان بي نظير است.

فرمانده انتظامي استان مازندران پشتوانه علمي و اخلاقي امام (ره) را که مبتکر و بنيانگذار انقلاب اسلامي بود، بعنوان محور اساسي انقلاب دانست و افزود: از مهمترين علل پايداري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايرران ايثارگري و شهادت طلبي جوانان اين مرز وبوم است.

سردار جعفري نسب يکي از علل وعوامل مهم خنثي سازي توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي را حضور پرشور و هميشه در صحنه مردم دانست وافزود: اين مردم بودند که توانستند با حضور خود در همه صحنه خطرات را دفع کنند.

وي اضافه کرد:مسائل اجتماعي جامعه بايد با قدرت اجتماعي مردم در جامعه حل و فصل شود و پليس و دستگاههاي ديگر فرهنگي واجتماعي بايد دراين ارتباط ايفاي نقش کنند.

سردار جعفري نسب در ادامه به عملکرد فرماندهي انتظامي استان مازندران در چند ماه گذشته اشاره کرد وافزود:آمار کشفيات جرائم از 40 درصد به 20 درصد افزايش داشته و در حوزه مواد مخدر بيش از يک تن کشفيات داشته ايم.