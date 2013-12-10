شهرداری پلدختر بیش از 40 میلیارد ریال بدهی دارد

جهانگیر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدهي شهرداري به دستگاهها و پيمانكاران موجب شده تا با مشكلات و چالش هاي فراواني مواجه شود به طوریکه بدهی سنگین شهرداری پلدختر خدمات‌رسانی به شهروندان را با کندی مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه شهروندان پلدختری امروز نیازمند خدمات برتر و گسترده در حوزه مدیریت شهری هستند، گفت: همه ما باید آستین‌های همت را برای خدمت شبانه‌روزی به آنان بالا بزنیم چرا که مردم پلدختر شایسته‌ برترین و بالاترین خدمات هستند.

وی عدم پرداخت حقوق كاركنان شركتي طرف قرارداد با شهرداري را از ديگر مشکلات اين نهاد عنوان كرد و گفت: هم اكنون چهار ماه است که حقوق كاركنان شركتي طرف قرارداد با شهرداري پرداخت نشده و اين رقم نيز به مشکلات شهرداری افزوده است.

اکبری تصریح کرد: شهرداری و اعضاي شورا تلاش مي كنند كه با برنامه ريزي مناسب و همچنين استفاده بهينه از تمامي ظرفيت ها و فرصت ها خدمات بهتري را به مردم اين شهر ارائه كنيم كه البته شرط اصلي براي عملي كردن اين مهم جلب مشاركت و همراهي مردم است كه براي عملياتي كردن اين مهم نيز برنامه ريزي هاي مناسبي صورت گرفته است.

وی همچنین از نیروی های زحمتکش شهرداری خواستار تلاش در ارتقا خدمات شهرداری شد و رسالت اول خود را رفع دیدگاههای منفی شهروندان نسبت به شهرداری و تلاش در اعتماد سازی عمومی دانست.

اکبری افزود: دخل و خرج شهرداری باید شفاف سازی شود و درآمد بر هزینه مقدم است و هدف پائین آوردن هزینه های شهرداری است.

وی تصریح کرد: تعهد اخلاقی دارم که در راستای کاهش هزینه ها نیروی انسانی چه نیروی شرکتی و چه نیروی غیر شرکتی را تعدیل کنیم.