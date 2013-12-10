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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۵۴

50 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان دانشکده بهداشت دامغان هزینه شد

50 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان دانشکده بهداشت دامغان هزینه شد

دامغان – خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده بهداشت دامغان با اشاره به اینکه ساختمان این دانشکده تا 10 روز آینده تحویل می شود گفت: 50 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و تکمیل آن هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز پورمحمدی عصر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشکده بهداشت دامغان در محل اداره بهزیستی شهرستان دامغان اظهار داشت: عملیات ساخت ساختمان این دانشکده با 99 درصد پیشرفت فیزیکی تا 10 روز آینده به پایان می رسد و به صورت موقت تحویل می شود.

وی با اشاره به اینکه ساختمان جدید الاحداث دانشکده بهداشت ترم بهمن ماه امسال افتتاح و مورد بهره برداری رسمی قرار می گیرد افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت پنج هزار و 300 متر مربع و در سه طبقه شامل 10 کلاس درس، شش سالن، آزمایشگاه و سلف سرویس احداث شده است.

رئیس دانشکده بهداشت دامغان از اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار مصوب به این دانشکده خبر داد و خاطر نشان کرد: 70 درصد این اعتبار تخصیص خواهد یافت.

پور محمدی همچنین از موافقت و اخذ مجوز یک رشته به رشته های دانشکده بهداشت دامغان خبر داد و عنوان کرد: مجوز رشته بهداشت محیط کار مقطع کارشناسی ارشد اخذ شد و از مهر ماه سال آینده برای این رشته تحصیلی دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

تعداد 243 دانشجو در سه رشته کارشناسی پیوسته و دو رشته کارشناسی ناپیوسته در دانشکده بهداشت دامغان تحصیل می کنند.

کد مطلب 2193144

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