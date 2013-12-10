50 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان دانشکده بهداشت دامغان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز پورمحمدی عصر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشکده بهداشت دامغان در محل اداره بهزیستی شهرستان دامغان اظهار داشت: عملیات ساخت ساختمان این دانشکده با 99 درصد پیشرفت فیزیکی تا 10 روز آینده به پایان می رسد و به صورت موقت تحویل می شود.

وی با اشاره به اینکه ساختمان جدید الاحداث دانشکده بهداشت ترم بهمن ماه امسال افتتاح و مورد بهره برداری رسمی قرار می گیرد افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت پنج هزار و 300 متر مربع و در سه طبقه شامل 10 کلاس درس، شش سالن، آزمایشگاه و سلف سرویس احداث شده است.

رئیس دانشکده بهداشت دامغان از اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار مصوب به این دانشکده خبر داد و خاطر نشان کرد: 70 درصد این اعتبار تخصیص خواهد یافت.

پور محمدی همچنین از موافقت و اخذ مجوز یک رشته به رشته های دانشکده بهداشت دامغان خبر داد و عنوان کرد: مجوز رشته بهداشت محیط کار مقطع کارشناسی ارشد اخذ شد و از مهر ماه سال آینده برای این رشته تحصیلی دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

تعداد 243 دانشجو در سه رشته کارشناسی پیوسته و دو رشته کارشناسی ناپیوسته در دانشکده بهداشت دامغان تحصیل می کنند.