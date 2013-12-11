كردستان باید با توسعه مناسب الگوي ديگر مناطق كردنشين دنيا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدي روز سه شنبه، در اولين روز كاري خود در جريان ديدار با كاركنان و پرسنل استانداري كردستان بيان كرد: دكتر روحاني رئيس جمهور بر توسعه كردستان تاكيد كردند و به همين دليل همه ما بايد به گونه اي فعاليت كنيم كه اين استان با توسعه و پيشرفت مناسب به الگوي ديگر مناطق كردنشين دنيا تبديل شود.

وي با اشاره به لزوم همكاري و تعامل مديران ادارات و سازمان هاي دولتي به ويژه پرسنل استانداري براي توسعه كردستان، گفت: تلاش براي بهره برداري از تمامي ظرفيت ها و خدمت بهتر به مردم در دولت تدبير و اميد بايد در راس امور قرار گيرد.

استاندار كردستان به سابقه فعاليت خود در وزارت كشور، اشاره كرد و افزود: شهروندان از مجموعه وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه ها انتظار دیگری دارند و به همين دليل باید برای جلب اعتماد و رضایت آنها نهایت تلاش و کوشش را داشته باشیم و در راستاي خدمت رساني به مردم از هيچ تلاشي دريغ نكنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وعده هاي داده شده براي توسعه كردستان عنوان کرد: همه پرسنل استانداری باید صداقت با مردم را محور و سرلوحه تمامي برنامه ها و کارهای خود قرار دهند و وعده بدون عمل ندهند و من نيز هیچگاه وعده بدون پشتیبانی که امکان عملیاتی شدن آن نباشد را در طول خدمت خود نداده و در کردستان نیز وعده بدون عمل نخواهم داد.

زاهدي به ميزان شناخت خود از ماموريت و وظايف استانداري و ساير بخش هاي مرتبط با وزارت كشور اشاره كرد و گفت: شناخت جامع و کاملی از ماهیت کاری همه بخش های استانداری داشته و با وضعیت کردستان نیز آشنا هستم و به همين دليل نيز در زمان مسئوليتم در كردستان از تمامي اين امكانات و ظرفيت ها براي توسعه استان بهره برداري خواهم كرد.

وي با اشاره به روش مدیریتی خود در استانداري كردستان اظهار داشت: برای پیشبرد برنامه های خود همه انتقادها و راهکارهای سازنده و موثر را در جهت موفقیت استانداری از پرسنل می پذیریم و از آن استقبال می کنم.

استاندار كرستان همچنين با اشاره به اینکه مسوولیت استانداری کردستان را با علاقه زیاد از بین دیگر استانها پذیرفته است، افزود: با برنامه ریزی، تلاش و هماهنگ کردن مجموعه مدیریتی استان امیدوارم در دوران خدمت خود در کردستان کارنامه قابل قبول و مورد رضایت مردم داشته باشم.

زاهدي در پایان دعلیرضا شهبازی استاندار سابق کردستان را مردی باتقوا، زحمتکش و دلسوز خواند و از زحمات وي تقدیر و تشکر کرد.