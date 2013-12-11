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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

زاهدي:

كردستان باید با توسعه مناسب الگوي ديگر مناطق كردنشين دنيا باشد

كردستان باید با توسعه مناسب الگوي ديگر مناطق كردنشين دنيا باشد

سنندج – خبرگزاري مهر: استاندار كردستان با اشاره به برنامه هاي خود در راستاي توسعه اين استان گفت: بر اساس گفته رئيس جمهور بايد به گونه اي فعاليت كنيم كه كردستان در توسعه به الگوي ديگر مناطق كردنشين دنيا تبديل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدي روز سه شنبه، در اولين روز كاري خود در جريان ديدار با كاركنان و پرسنل استانداري كردستان بيان كرد: دكتر روحاني رئيس جمهور بر توسعه كردستان تاكيد كردند و به همين دليل همه ما بايد به گونه اي فعاليت كنيم كه اين استان با توسعه و پيشرفت مناسب به الگوي ديگر مناطق كردنشين دنيا تبديل شود.

وي با اشاره به لزوم همكاري و تعامل مديران ادارات و سازمان هاي دولتي به ويژه پرسنل استانداري براي توسعه كردستان، گفت: تلاش براي بهره برداري از تمامي ظرفيت ها و خدمت بهتر به مردم در دولت تدبير و اميد بايد در راس امور قرار گيرد.

استاندار كردستان به سابقه فعاليت خود در وزارت كشور، اشاره كرد و افزود: شهروندان از مجموعه وزارت کشور  نسبت به سایر وزارتخانه ها انتظار دیگری دارند و به همين دليل باید برای جلب اعتماد و رضایت آنها نهایت تلاش و کوشش را داشته باشیم و در راستاي خدمت رساني به مردم از هيچ تلاشي دريغ نكنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وعده هاي داده شده براي توسعه كردستان عنوان کرد: همه پرسنل استانداری باید صداقت با مردم را محور و سرلوحه تمامي برنامه ها و کارهای خود قرار دهند و وعده بدون عمل ندهند و من نيز هیچگاه وعده بدون پشتیبانی که امکان عملیاتی شدن آن نباشد را در طول خدمت خود نداده و در کردستان نیز وعده بدون عمل نخواهم داد.

زاهدي به ميزان شناخت خود از ماموريت و وظايف استانداري و ساير بخش هاي مرتبط با وزارت كشور اشاره كرد و گفت: شناخت جامع و کاملی از ماهیت کاری همه بخش های استانداری داشته و با وضعیت کردستان نیز آشنا هستم و به همين دليل نيز در زمان مسئوليتم در كردستان از تمامي اين امكانات و ظرفيت ها براي توسعه استان بهره برداري خواهم كرد.

وي با اشاره به روش مدیریتی خود در استانداري كردستان اظهار داشت: برای پیشبرد برنامه های خود همه انتقادها و راهکارهای سازنده  و موثر را در جهت موفقیت استانداری از پرسنل می پذیریم و از آن استقبال می کنم.

استاندار كرستان همچنين با اشاره به اینکه مسوولیت استانداری کردستان را با علاقه  زیاد از بین دیگر استانها پذیرفته است، افزود: با برنامه ریزی، تلاش و هماهنگ کردن مجموعه مدیریتی استان امیدوارم در دوران خدمت خود در کردستان کارنامه قابل قبول و مورد رضایت مردم داشته باشم.

زاهدي در پایان دعلیرضا شهبازی استاندار سابق کردستان را مردی  باتقوا، زحمتکش و دلسوز  خواند و از زحمات وي تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 2193150

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