ورزشهای رزمی مازندران درگیر مشکلات/ اسپانسر وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نبود حمایتهای لازم از ورزشهای رزمی درحالیست که شمار زیادی از مازندرانیها به این رشته های ورزشی می پردازند و از رشته های مدال آور به شمار می رود.

نماینده سبک کیوکوشین ماتسوشیما مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود اسپانسر و حامی مالی را مشکل دیرینه این رشته ورزشی بیان می کند.

علی اکبر قاسمی با بیان اینکه این رشته ورزشی در استان مازندران قدمت دیرینه ای دارد، عنوان کرد: در حال حاضر رشته ورزشی کیوکوشین ماتسوشیما در 17 شهرستان استان فعالیت دارد و 26 مربی مرد و چهار مربی زن در این رشته فعال هستند.

وی اظهار داشت: مازندران تاکنون از نظر تیمی همیشه در مسابقات جزو نفرات اول تاپنجم بوده است و در مسابقات کشوری بزرگسالان در اصفهان نفر دوم تیمی و در خردسالان، نوجوانان وجوانان نفر دومی تیمی راکسب کردیم.

قاسمی با اشاره به اینکه مسابقات این رشته معمولا هر چهار سال در میان برگزار می شود گفت: در فاصله این سالها مسابقات وزنی انجام می شود و پتانسیل خوبی که مازندران دارد می تواند موفق باشد.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در این رشته ورزشی اسپانسر جذب کنیم، این رشته توسعه مطلوبی خواهد یافت.

قاسمی مهمترین مشکل فراروی فعالان این رشته ورزشی را نداشتن اسپانسر بیان کرد و گفت: اکنون خانواده های ورزشکاران و جامعه ورزش شهرستان چالوس حمایت های خوبی دارند و می توان گفت قسمتی از هزینه های ما راتقبل می کنند.

نماینده سبک کیوکوشن ماتسوشیما در مازندران با اشاره به برگزاری مسابقات استانی در غرب استان گفت: کیفیت این مسابقات خوب بود و با توجه به وضعیت موجود از نظر کمیت امسال از سال قبل که 100 شرکت کننده حضور داشتند به 130 نفر افزایش یافت واز نظر کارشناسی قابل قبول بود.



امیر باقری سرپرست تیم کیوکشین ماتسوشیما کاراته هچیرود نیز که پنج سال در این رشته ورزشی فعالیت دارد،گفت: تاکنون دو بار قهرمانی استان مازندران در بخش نونهالان را کسب کردیم.

وی شمار ورزشکاران فعال این رشته ورزشی در هچرود را 45 ورزشکار فعال، یک مربی و یک داور بیان کرد.

وی افزود: تیم ما فعلا در وضعیت خوبی به سرمی برد و توانستیم پارسال بااین تیم در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان قهرمان استان شویم ودر مسابقات اخیر نیز با 28 شرکت کننده حضور پیداکردیم.



باقری از عمده مشکلات این ورزش را حمایت نکردن مسئولین شهری بیان کرد و گفت: نهایت فقط دو حوزه بسیج امام حسین (ع) وشهید سیدی به ما کمک می کنند و ما انتظار داریم که شورای شهر هچیرود نیز به ما کمک کنند.

صادق رحمتی سرپرست تیم چالوس گفت: از زمان فعالیت این رشته در غرب به نمایندگی شیان قاسمی شروع به فعالیت کردیم وهمه ساله شرکت کننده های زیادی به این مسابقات می آیند.

وی اظهار داشت: در این ورزش در چالوس پنج مربی مرد و سه مربی زن داریم وحدود 200 ورزشکار مرد فعال و50 ورزشگار زن داریم.

وی عنوان کرد: وضعیت تیم چالوس در همه رده ها خوب است و از جمله مشکلات نداشتن مکان مناسب و کمبود فضا است.

رحمتی عنوان کرد: مربیان این رشته رزمی سالن مستقل ندارند و تنها سالن، سالن شیان قاسمی است که ملک شخصی خود را در اختیار این ورزش گذاشته است.



عباس هاشمی سرپرست تیم نکا با اشاره به اینکه 160 ورزشکار خانم وآقا، سه مربی و دو داور در این ورزش داریم، عنوان کرد: اگر مسئولان از این رشته حمایت کنند، وضعیت این رشته بهتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با حمایت بیشتر مسئولان مشکلات فراروی نظیر تامین امکانات مورد نیاز، سالن و تشک تاتامی رفع شود.

رحمت سلیمی رئیس هئیت ورزشی رشته کیوکوشین ماتسوشیما در خرم آباد با شااره به اینکه هر سال مقام کشوری و بین المللی در این رشته ورزشی کسب می شود، خواهان توجه بیشتر مسئولان امر به این رشته ورزشی شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تامین نیازمندیها با حمایت مردم انجام می شود که حمایت بیشتر مسئولان امر در این رشته نیاز است.