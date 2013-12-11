وقف نانوایی سیار 14 متری به حرمین کربلای معلی توسط خیران چهارمحالی/ ارسال نانوایی با کامیون کشنده

به گزارش خبرنگار مهر، عتبات عاليات عراق در طول يك قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نيافتند بلكه بر اثر سياست هاي سوء رژیم بعثی در حال تخريب بودند. با سقوط رژيم بعثی، امكان حضور عاشقان و مشتاقان زيارت اهل بيت (ع) فراهم شد و بازسازی این مکان مقدس در دستور کار خیران و دوستداران اهل بیت قرار گرفت.

استان چهارمحال و بختیاری مرکز تبلور و تجلي شور و عشق حسيني و ميراث‌دار فرهنگ عاشورايي است و مردم آن از گذشته تاکنون ارادت خالصانه به حسين (ع) سالار شهيدان، حضرت ابوالفضل (ع) و ياران باوفايشان دارند، به طوري که در طول تاريخ این استان به دوستداران حسين شهرت داشته است.

مردم استان چهارمحال و بختیاری از سالهای گذشته تاکنون در خصوص بازسازی عتبات عالیات توجه ویژه داشته اند و همیشه در جلوی صف کمک و همکاری این مکانهای مقدس قرار داشته اند.

استان چهارمحال و بختیاری با وسعت کوچک و جمعیت کم و درآمد کمتر نسبت به استانهای دیگر یکی از استانهای پیشتاز در عرصه کمک های مالی و اقلامی بوده است و خیران این استان در خصوص بازسازی عتبات عالیات گامهای بلندی برداشته اند.

مردم این استان همیشه با عشق حسینی برای کمک به بازسازی این مناطق پای کار آمده اند وخالصانه دراین خصوص همیاری و کمک کرده اند.

مردم استان چهارمحال و بختیاری بار دیگر با وقف یک نانوایی سیار 14 متری مجهز گامی بلند در راه بازسازی عتبات عالیات و خدمت به زائران حسینی برداشته اند.

این نانوایی سیار به همت خیران استان چهارمحال و بختیاری خریداری شده و راهی کربلا معلی شده است.

ارزش ریالی دستگاه نانوایی سیار دو میلیارد و 600 میلیون ریال است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه نانوایی سیار بر اساس اعلام نیاز حرمین مطهر کربلای معلی به یک دستگاه نانوایی سیار برای زائرین حرمین خریداری و از استان چهار محال و بختیاری ارسال شده است، اظهار داشت: این نانوایی سیار با هزینه مردم استان چهار محال و بختیاری آماده شده است.

اردشیر ریاحی پور با اشاره به اینکه ارزش ریالی دستگاه نانوایی سیار دو میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است، بیان داشت: از این مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال از طریق مردم این استان جذب شده است.

وی با بیان اینکه مابقی مبلغ باقی مانده در روز های آینده جذب می شود، اذعان داشت: این دستگاه به طول 14 متر متشکل از دستگاه پخت نان، خمیر کن، انبار آرد، اتاق خواب برای خدمه، سرویس بهداشتی، سرد کننده نان و دستگاه بسته بندی نان که توسط شرکت صنعت پخت مشهد ساخته شده است خریداری و به کربلا ارسال شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این نانوایی سیار از سوی مردم چهار محال و بختیاری وقف حرمین کربلا است، یادآور شد: دستگاه نانوایی سیار راهی کربلا شده است.

ریاحی پور تصریح کرد: در آینده ساخت یکی از درب های طلاء حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) به این استان واگذار می شود که از طریق مردم این استان هزینه ساخت تامین خواهد شد.

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گزارش از زهرا مرادی