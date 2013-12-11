به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد کیسوله شامگاه سهشنبه در حاشیه سفر به اصفهان و در دیدار با مسئولان شرکت صنعت سپاهان اصفهان با اشاره به ضرورت افزایش ارتباطات بین کشورهای آفریقایی و ایران اظهار داشت: ارتباطات بین کشورهای آفریقایی و ایران در سالهای گذشته قابل توجه بوده و ما تلاش میکنیم که این ارتباطات را برای منافع دو جانبه از این به بعد نیز بیشتر کنیم.
وی با بیان اینکه کشور ایران ظرفیتهای مناسبی برای کشورهای دیگر دارد، تصریح کرد: کشورهای آفریقایی نظیر جمهوری اوگاندا میتوانند از این ظرفیت برای همکاری دوجانبه با ایران استفاده کنند و از این سو ما تلاش میکنیم که ارتباطات خود را با این کشور افزایش دهیم.
سفیر جمهوری اوگاندا در ایران با اشاره به کیفیت محصولات ایران بیان داشت: محصولات ایرانی از کیفیتهای قابل قبولی برخوردار هستند و ما در صدد هستیم که از ظرفیتها و محصولات کشور ایران در کشور اوگاندا استفاده کرده و تکنولوژی این کشور را به اوگاندا ببریم.
وی با بیان اینکه از ظرفیتهای این کشور استفاده میکنیم، افزود: ما برنامههای زیادی برای استفاده از ظرفیتهای ایران داریم و در این برنامه باید جلسات مشترکی بین گروههای اقتصادی ایران و اوگاندا برگزار شود تا در مورد این مسئله به توافقهای لازم برسیم.
محمد احمد کیسوله خاطرنشان کرد: مردم کشور ما برای کالاهای ایرانی هزینه پرداخت میکنند و در کنار مشارکت اقتصادی با کشورهای دیگر، از کالاهای ایرانی نیز در صنعت و کشور خود استفاده میکنند.
وی اظهار داشت: امیدوارم که حضور ما در اصفهان باعث افزایش ارتباطات دوجانبه شده و در این زمینه بتوانیم از دستاوردهای خوبی که در شهر اصفهان و شرکتهای مختلف صنعتی این شهر و کشور ایران قرار دارد، نهایت استفاده را ببریم.
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