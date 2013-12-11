جواد شیرزاد به نفت و گاز گچساران پیوست/ نبی الله باقریها رفت

جهانبخش عنبریان به خبرنگار مهر گفت: جواد شیرزاد سه شنبه شب با حضور در باشگاه نفت و گاز گچساران با این تیم برای نیم فصل قرارداد امضاء کرد.

عنبریان افزود: با پیوستن شیرزاد به ترکیب تیم نفت و گاز گچساران این نخستین بازیکنی است که در فصل نقل و انتقالات لیگ دسته اول کشور به جمع بازیکنان نفت گچساران اضافه می شود.

وی بیان کرد: با چند گزینه دیگر نیز برای پست هایی که تاحدودی دارای ضعف بوده ایم رایزنی شده است و تا چند روز آینده در صورت توافق نهایی قرارداد بسته خواهدشد.

رئیس هیئت فوتبال نفت وگاز گچساران تاکید کرد: در تعطیلات نیم فصل همه بازیکنان تحت نظر سرمربی هستند و در صورتیکه بازیکنی نتواند رضایت مربی را از لحاظ فنی کسب کند باید جای خود را به یک بازیکن دیگر دهد.

عنبریان همچنین از برگزاری اردویی هفت روز در شهر اهواز خبرداد و افزود: این اردو با هدف آمادگی هرچه بیشتر تیم و اجرای کارهای تکنیکی و برنامه های کادر فنی برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بازیکنانی که در نیم فصل با تیم قرارداد داشته اما فرصت بازی پیدا نکرده بودند، اظهار داشت: مسائل فنی فقط مربوط به سرمربی و کادر فنی است و نمی توانم به طور شخصی در این خصوص نظری ارائه بدهم.

نبی الله باقریها از نفت گچساران رفت

عنبریان همچنین از جداشدن نبی الله باقریها از تیم نفت وگاز گچساران خبرداد و افزود: نبی الله باقریها از 11 بازی لیگ تنها سه بازی و 20 دقیقه در ترکیب حضور داشته که آمار چندان جالبی نبوده است.

وی گفت: در همین خصوص کمیته انضباطی باشگاه نفت و گاز گچساران با تشکیل جلسه جریمه ای نقدی برای این بازیکن تصویب کرد که در نهایت منجر به عدم توافق این بازیکن ومسئولان باشگاه نفت شده است.

رئیس هیئت فوتبال نفت و گاز گچساران با بیان اینکه در حال حاضر نبی الله باقریها دیگر در تمرینات حضورنخواهد داشت، تصریح کرد: در مدت چند روز آینده یک بازیکن جایگزین معرفی خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: تاکنون هر بازیکنی اعم از بومی یا غیربومی که توانسته است توانایی خود را بروز دهد در ترکیب اصلی قرارگرفته است.

عنبریان افزود: تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در رقابت های لیگ یک امسال فراتر از انتظار یک تیم تازه صعود کرده به دسته اول ظاهر شده اما این دلیل خوبی برای صعود این تیم به لیگ برتر نخواهدبود.

وی صعود به لیگ برتر را نیازمند فراهم بودن بسیاری از ساختارهای فوتبال حرفه ای عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تیم فوتبال نفت و گاز گچساران نیازمند حمایت و تشویق هواداران و مسئولان نفت است.

مسئول ورزش قهرمانی شرکت نفت و گاز گچساران بیان کرد: برای صعود مقتدرانه به لیگ برتر باید برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.