انجمن های ادبی رزن گرفتار در برزخ مشکلات مالی/شهرستانهای کوچک نادیده گرفته نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن هاي ادبي و هنري که به طور معمول از سوي خود هنرمندان تشکيل مي شود ظرفيتي نهفته در حيطه هنري به شمار مي رود که مي تواند در پيشرفت کار اعضا مؤثر باشد، چرا که هنرمندان جوان با حضور در اين انجمن ها و قرار گرفتن در کنار افرادي که تجربه بيشتري دراين حوزه دارند، فرصتي پيدا مي کنند تا در يک فضاي استاد - شاگردي راه هاي نرفته را در کوتاه ترين زمان طي کنند.



انجمن هاي شعر هم مانند ديگر انجمن ها فضايي را براي تبادل انديشه ها و تفکرات شاعران فراهم مي کند که با شعرخواني و نقد آثار سبب توانمند شدن اعضا در اين زمينه مي‌شود.

در همین راستا شهرستان رزن دارای هنرمندان و استعداد های بیشماری در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری است به طوری که دو انجمن ادبی شاخص آن شامل انجمن ادبی شهید مفتح که روزهای دوشنبه در مجتمع فرهنگی اندیشه این شهر و انجمن فانی که روزهای چهارشنبه درکتابخانه علامه دهخدا شهرستان قروه برگزار می شود بعنوان کانون اصلی کشف و پرورش استعدادهائی مطرح شده اند.

نبود حمایت های مناسب ادامه فعالیت انجمن ها را با مشکلات روبرو کرده است

شاعران این انجمن ها در بیشتر جشنواره ها و مسابقات ادبی رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند اما بنظر می رسد عدم وجود اعتبار لازم و حمایت های مناسب ادامه فعالیت این انجمن ها را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است.

در همین رابطه مسئول انجمن ادبی شهید مفتح در گفتگو با مهر ضمن تائید این مطلب گفت: مهمترین دغدغه و مشکل حال حاضر انجمن ما مسائل مالی است زیرا باتوجه به شرایط امروز اقتصادی و نبود اعتبار لازم، حتی در تامین جزئی ترین هزینه های خود نیز دچار مشکل هستیم و به ناچار شاید بیشترین وقت و ذهن خود را درگیر این مسائل کرده ایم.

حجت یحیوی افزود: البته نباید فراموش کرد که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رزن نیز بعنوان متولی اصلی انجمن ها در این زمینه مقصر نبوده چرا که بنظر می رسد ایراد کار شاید در عدم برنامه ریزی صحیح باشد.

وی اظهار داشت: برای رفع این مشکل بهتر است در ابتدای هر سال اعتبارات مورد نیاز و واقعی انجمن ها مشخص و به حساب آنان واریز شود تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی و بر حسب تقویم کاری انجمن عمل کرد.

یحیوی تاکید کرد: با این شرایط هیچ پیشرفتی در زمینه ادبی رزن نخواهیم داشت و با برگزاری جلسات و برنامه های مناسبتی نیز برای شعر اتفاقی نخواهد افتاد زیرا هرچقدر که شاعران در نقد و بررسی و خوانش شعر در جلسات خویش فعال باشند بازهم نیازمند تعامل و ارتباط با بزرگان و اساتید برجسته استانی و کشوری است.

با ادامه این شرایط شعر و داستان به تعطیلی واقعی خواهد رسید

وی گفت: در شرایط کنونی و در صورت تداوم عدم حمایت های مالی و معنوی لازم این افراد انگیزه خویش را از دست داده و شعر و داستان به تعطیلی واقعی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در صورت ادامه این روند آینده خوبی برای شعر رزن وجود ندارد، افزود : شهرستان رزن همواره دارای پتانسیل های خوبی در این حوزه بوده است و در حال حاضر نیز با این شرایط تک جرقه هایی دیده می شود که نیازمند استعداد یابی و حمایت لازم در راستای شکوفائی بیشتر آنان هستیم که باید مسئولان امر بیش از پیش در این مورد حمایت و همکاری لازم را داشته باشند.

کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن نیز در مورد بررسی مشکلات انجمن های ادبی این شهر اظهار داشت: این اداره در حد توان خود نسبت به در اختیار قرار دادن امکاناتی هرچند محدود به انجمن های ادبی خویش دریغ نکرده است و به تناوب و مناسبت های مختلف اهدای کتاب را نیز به اعضای آنها در دستور کار خویش داشته است.

الهام معصومی گفت: متاسفانه مشکل عدیده انجمن ها در درجه اول مباحث مالی و عدم امکانات لازم و کافی است زیرا اعتبارات کافی به این انجمن ها تخصیص داده نمی شود تا بتوانند هزینه های خود را جبران و با انجمن های دیگر شهرستان و حتی استان های دیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.

در مجتمع اندیشه رزن فضای کافی برای تشکیل جلسات انجمن وجود ندارد

وی عنوان کرد: در مجتمع اندیشه رزن حتی فضای کافی و اتاقی مجزا برای تشکیل جلسات انجمن وجود ندارد و بیشتر از سالن جلسات اداره استفاده می شود .

وی در پاسخ به میزان مشارکت و مسئولیت انجمن های ادبی این شهر در برگزاری برنامه ها و مراسم فرهنگی گفت: تاکنون چنین مسئولیتی بصورت کامل به این افراد محول نشده که بنظر مسائل مالی بیشترین سهم را در این قضیه داشته است.

وی افزود: ولی در همه برنامه های فرهنگی و هنری اعضای انجمن های ادبی نقش و حضوری فعال دارند که امیدواریم با توجه به استعداد های خوبی که در رزن وجود داشته و در اکثر جشنواره ها و مسابقات ادبی نیز رتبه های برتر را در سطح استان کسب کرده اند بتوانیم در جهت شکوفائی هر چه بیشتر این استعداد ها کوشا باشیم.

اما در همین زمینه یک فعال انجمن ادبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کمبود اعتبارات مالی اجازه فعالیت های گسترده را از علاقمندان گرفته است، گفت: متاسفانه کمبود امکانات و نبود حمایت های لازم انگیزه فعالیت را از بین می برد.

آنچه مسلم است اینکه امروزه با گسترش جوامع بشری و به تبع آن نیاز مبرم به برنامه های فرهنگی، فعالیت های فرهنگی ادبی را می توان از مهمترین نیازهای بشر در قرن حاضر دانست که باید به آن بیش از این بها داده شود.