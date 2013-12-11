آیت الله ملک حسینی به گچساران سفر می کند/ تشریح برنامه های سفر

محمد شفیعی به خبرنگار مهر گفت: این سفر در راستای بررسی مشکلات مردم و همچنین نحوه اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی شهرستان گچساران صورت می گیرد.

شفیعی افزود: این سفر سه روزه که با همراهی معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه وبویراحمد و با حضور 14 مدیرکل این استان صورت می گیرد اهمیت بسزایی برای پیگیری برنامه های عمرانی و فرهنگی این شهر نفتخیز خواهد داشت.

وی بابیان اینکه مراسم استقبال از آیت الله ملک حسینی بعداز ظهر چهارشنبه راس ساعت 15 برگزار خواهد شد، تصریح کرد: پس از مراسم استقبال مراسم دیدار از گلزار شهدا گچساران صورت خواهد گرفت.

فرماندار گچساران بیان کرد: دیدار با اهالی روستا دیل و روستاهای همجوار از دیگر برنامه های روز نخست سفر آیت الله ملک حسینی به گچساران است.

شفیعی همچنین برگزاری کارگروه توسعه صنعت، بازدید از پروژه های عمرانی و فرهنگی گچساران ،حضور در جمع معلولان و کودکان استثنایی ، بازدید از واحدهای بهره برداری نفت و گاز سقلاطون و دشت بلوط ، حضور در روستای باباکلان و دیدار با طلاب را مهمترین برنامه های روز دوم سفر نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد.

این مسئول همچنین از برگزاری نشست شورای اسلامی گچساران با حضور آیت الله ملک حسینی در سومین روز سفر به گچساران خبرداد و افزود: برگزاری شورای اداری شهرستان، شرکت در نماز جمعه و دیدار با اهالی روستای خیرآباد از دیگر برنامه های روز سوم سفر نماینده استان در مجلس خبرگان به گچساران است.