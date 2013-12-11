شهردار جدید نهاوند روز شنبه معرفی می شود

عبدالعلی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از سه ماه که از عمر شورای شهر چهارم می گذرد با تأئید گزینه شهرداری نهاوند از طرف استانداری همدان روز شنبه هفته آینده مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید نهاوند برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر نهاوند با اشاره به اینکه شورای شهر و شهردار جدید نهاوند از مشاوره و تجربیات شهردار سابق در جهت ارائه خدمات و اقدامات ارزنده در مدیریت شهری بهره خواهند برد گفت: روز شنبه در مراسمی که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود شاهین فرجی فر بعنوان شهردار جدید نهاوند معرفی می شود.

وی با بیان اینکه میزان تحصیلات، سوابق درخشان اجرایی و موفق و سابقه کار اجرایی در شهرداری از مهمترین شاخصه های شورای شهر نهاوند برای انتخاب شهردار جدید بوده است افزود: شاهین فرجی فر در سوابق کاری خود مدیریت شهرداری منطقه 4 همدان و معاونت اداری، پشتیبانی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را دارد.

وی افزود: انتخاب شهردار با اولویت‌های برجسته و مناسب از رسالت‌های خطیر شورای شهر است و شورای شهر و شهرداری نهاوند با تمام توان خود در جهت خدمت‌ رسانی و ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداری تلاش خواهند کرد و در این راه از نظرات و کمک‌های مردمی بهره می‌گیرند.

رئیس شورای اسلامی شهر نهاوند عنوان کرد: برگزاری بیش از 25 جلسه عادی و فوق‌العاده و تصویب 100 مصوبه در راستای برنامه‌های فرهنگی، تعریف پروژه‌های عمرانی، شرکت در کمیسیون‌های عمران شهری از جمله اقدامات شورای شهر نهاوند در سه ماه گذشته است.

عبدالعلی ملکی بیان داشت: اتمام پروژه‌های نیمه‌ تمام و استفاده از تجربیات و توان نخبگان برای پیشبرد اهداف توسعه و آبادانی نهاوند ، توسعه بخش رفاه شهری، تلاش برای بهینه‌سازی ترافیک شهری، ساماندهی و ارتقای شکل هندسی معابر و ایجاد درآمدهای پایدار از دیگر برنامه‌های مهم شورای اسلامی شهر نهاوند در راه پیشرفت و آبادانی نهاوند است.

ملکی با بیان اینکه شهروندان نهاوندی در زمینه عمران و آبادانی شایسته بهترین‌ها هستند و تمامی توان خود را برای بهبود هرچه سریع‌تر شرایطی که در شان مردم این دیار است به کار خواهیم گرفت افزود: در راستای تعامل و بهره‌ برداری از نظرات و انجام کارهای کارشناسی شده توسط شورای شهر را از جمله اولویت‌های کاری منتخبین مردم در شورای شهر نهاوند است