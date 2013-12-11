مدیران جدید کرمانشاه بر اساس معیارهای دولت و شایسته سالاری انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تغییر و تحول مدیران اجرایی استان با تغییر دولت امری طبیعی است و این حق دولت است که مدیران همسو با خود را در راس کار قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا انتخاب معاونین و مدیران استانداری و دستگاه های اداری آغاز شده است و افراد جدید بر اساس توانمندی ها و شایستگی هایی که دارند مدیریت دستگاه های اجرایی استان را عهده دار خواهند شد.

رضایی در ادامه ایجاد اشتغال و رسیدگی به مشکلات صنعتگران، تولید کنندگان بخش کشاورزی و بازرگانی را از مهم ترین این برنامه های خود برشمرد و گفت: در این راستا با حداکثر توان شرکت خواهیم کرد.

وی یادآور شد: از آنجایی که صنعت نقش مهمی در توسعه و بهبود وضع اقتصادی استان می تواند ایفا کند از این پس یک روز در هفته با صنعتگران، تولید کنندگان و بازرگانان استان بمنظور بررسی و حل مشکلات آنان نشست خواهیم داشت.

استاندار کرمانشاه در ادامه، تکمیل پروژه های نیمه تمام را یکی دیگر از برنامه های مهم خود عنوان کرد و گفت: سیاست دولت یازدهم تکمیل پروژه های نیمه تمام با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی و در مرحله بعدی تصویب پروژه های جدید است

رضایی ادامه داد: این سیاست در خصوص پروژه ها و طرح های نیمه تمام استان کرمانشاه نیز اجرا خواهد شد تا با بهره برداری از این پروژه ها مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی در پایان یادآور شد: البته شروع طرح های جدید نیز در دستور کار ما خواهد بود و پس از به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام عملیات اجرایی پروژه های جدید نیز آغاز خواهد شد.