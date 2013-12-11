متخلفین تعزیراتی نهاوند 147 میلیون تومان جریمه شدند

بهزاد کاکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماه گذشته سال جاری 722 فقره پرونده تعزیراتی در این اداره تشکیل شده است که برای تعداد 718 فقره آن میزان محکومیت به ارزش 147 میلیون تومان صادر شده است.

کاکاوندی با اشاره به اینکه 95 درصد نانوایی های نهاوند مرتکب تخلفات کم فروشی، عدم رعایت دستور العمل بهداشتی و تعطیلی غیر مجاز هستند افزود: در هشت ماه نخست امسال 137 واحد نانوایی متخلف با اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند که برای آنها در بار اول جریمه نقدی تا سقف 370 هزار تومان در نظر گرفته شد.

وی افزود: در عرصه بهداشتی از ابتدای سال تا کنون 17 مورد پروند تخلف تشکیل شده است که مطابق قانون تعزیزات حکومتی دو میلیون 600 هزار تومان جریمه برای آنها در نظر گرفته شد.

احتکار کالای تولید شده در یک کارخانه صنعتی در شهرستان نهاوند

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند از احتکار کالای تولید شده در یک کارخانه صنعتی در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: برای کارخانه مذکور سی و شش میلیون و 600 هزارتومان جریمه در نظر گرفته شد.

بهزادکاکاوندی افزود: شرکت بوتان گاز شهرستان بروجرد نیز که در شهرستان نهاوند اقدام به عرضه و فروش غیر قانونی کپسول گاز کرده بود مبلغ بیست و چهار میلیون تومان جریمه شده است.

کاکاوندی گفت: یک کارخانه تولیدی مواد اولیه نهاوند نیز که اقدام به فروش مواد تقلبی به میزان سه هزارو و 700 کیلو گرم کرده بود با وجود شکایت شاکی اصفهانی 70 میلیون تومان جریمه شد.

وی ادامه داد: بیشترین امار پرونده های ورودی به اداره تعزیرات حکومتی نهاوند مربوط به عدم درج قیمت و گران فروشی و کم فروشی است که به صورت میانگین برای رسیدگی به هر پرونده یک هفته زمان مورد نیاز است.

شش اکیپ بازرسی و گشت زنی تعزیرات حکومتی در نهاوند فعال است

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند بیان داشت: تعداد شش اکیپ بازرسی و گشت زنی تعزیرات حکومتی در نهاوند فعال است که ظرف یک ماه گذشته تعداد 99 واحد صنفی مورد بازرسی سر زده قرار گرفتند و برای 52 واحد صنفی متخلف حکم صادر شده است.

بهزاد کاکاوندی نبود کارشناس خبره را یکی از معضلات بازرسی از صنایع صنعتی و تولید عنوان نمود و گفت: شکایت مردم بعد از مشخص شدن استعلام اداره صنعت و معدن و تجارت و اداره اصناف رسیدگی و در نهایت منجر به صدور حکم می شود.