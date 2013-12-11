به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق افزود: درگذشت پدر و از دست دادن تکیه گاهی که یک عمر برای ما زحمت کشید، داغ بسیار سنگینی است. من این روزها در غربت سخت‌ترین روزهایم را در غم از دست دادن پدرم سپری می‌کنم و امیدوارم که بتوانم محبت همه آنهایی که این روزها با من و خانواده ام ابراز همدردی کرده اند را جبران کنم.

وی درباره زمان سفرش به ایران گفت: با توجه به اینکه ایام تعطیلات کریسمس نزدیک است برای تهیه بلیت و سفر فوری به ایران با کمی مشکل مواجه شدم اما بالاخره بلیت پرواز را تهیه کرده و چهارشنبه عصر پس از چندین ساعت توقف در فرودگاه استانبول عازم تهران خواهم شد. انشاءالله روز پنجشنبه به ایران می‌رسم و بلافاصله هم به اصفهان خواهم رفت تا بر سر مزار پدر خدابیامرزم بروم.

دروازه‌بان پیشین پرسپولیس ادامه داد: با این شرایط پس از اینکه نتوانستم در مراسم تشییع و تدفین پدر عزیزم حضور یابم در مراسم ترحیم که صبح روز چهارشنبه (امروز) برگزار می‌شود، هم نخواهم بود. روز یکشنبه مراسم شب هفت در اصفهان برگزار می‌شود و دوستانم در تهران لطف کرده و در حال برنامه‌ریزی هستند تا مجلس ترحیمی که احتمالا روز دوشنبه هفته آینده خواهد بود، در تهران برگزار شود.

عابدزاده با بیان اینکه از زمان فوت پدرم پیام‌های ابراز همدردی مردم فوتبالدوست و هواداران را در فضای مجازی و اینترنت مطالعه کرده و با خواندن پیام‌های محبت آمیز و همدردی آنها اشک ریختم، یادآور شد: طی این روزها خیلی‌ها با صدور پیام تسلیت با من ابراز همدردی کردند. از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس تا مدیران باشگاه، پیشکسوتان و بزرگان پرسپولیس و خیلی‌ها که روزگاری با هم بودیم. از همه آنها سپاسگزارم و امیدوارم که در شادی هایشان جبران کنم.

وی افزود: در این میان محمد رویانیان و رسول کربکندی با حضور در مراسم تشییع و تدفین لطف خود را بار دیگر به من نشان دادند. امروز با رویانیان تماس گرفتم و بر حسب وظیفه از ایشان تشکر و قدردانی کردم. اینکه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به رغم مسئولیت‌های زیادی که دارد و در مراسم تشییع حضور یافته برایم بسیار ارزشمند و فراموش نشدنی است.

دروازه‌بان پیشین پرسپولیس در پایان گفت: بار دیگر از رسانه‌ها و همه آنهایی که طی این روزها با صدور پیام تسلیت یا ابراز همدردی در فضای مجازی خود را شریک غم‌های من دانستند، بی‌نهایت سپاسگزار و ممنونم. امیدوارم بتوانم که محبت مردم و همه پیشکسوتان و مسئولان را جبران کنم. غم از دست دادن پدر بسیار سخت است و این روزها من در غربت با مطالعه پیام‌های مردم کمی آرام گرفتم و امیدوارم که بتوانم لطف مردم را جبران کنم.