توصیه های وزارت بهداشت در فصل سرما/ افرادی که باید واکسن آنفلوانزا بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا گفت: تزريق واكسن آنفلوانزا براي افراد عادي ضرورتي ندارد.

وی افراد بالاي 65 سال، خردسالان، خانمهاي باردار، مبتلايان به بيماريهاي قلبي، مبتلايان به بيماريهاي مزمن ريوي، مبتلايان به آسم، افراد مبتلا به نارسايي مزمن كليه، افراد مبتلا به نارسايي كبد و افراد تحت درمان به دليل بيماري سرطان، افرادي كه دچار ضعف ايمني هستند يا داروهايي مصرف مي كنند كه سيتم ايمني آنها را ضعيف مي كند، را گروههای پرخطری دانست که باید نسبت به تزریق واکسن آنفولانزا اقدام کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه واكسن آنفلوانزا مخصوص گروههاي پر خطر بوده و براي افراد عادي ضرورتي ندارد بيان كرد : به مبتلايان بيماري آنفولانزا توصيه مي كنيم ، از خود درماني و مصرف آنتي بيوتيك ها خود داري كنند و بجاي آن به پزشك مراجعه و به دستورات پزشک عمل كنند.

وي با تاكيد بر شستشوي مكرر دستها توسط بيماران و استفاده از مايعات گرم افزود: ترشحات تنفسي كه از طريق سرفه و عطسه در فضا منتشر مي شود مي تواند باعث انتقال بيماري به ديگران شود بنابر اين توصيه مي شود بيماران هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده كرده و بعد از استفاده آن را در كيسه پلاستيكي قرار داده و در سطل زباله قرار دهند.