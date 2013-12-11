توسعه رشته هاي پزشكي در دستور كارهيئت امناي دانشگاه آزاد هرمزگان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي باقري سه شنبه عصر در كنفرانس مطبوعاتي خود با اصحاب رسانه با تبريك ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تمركز زدايي را به عنوان يكي از علل تصميمات دانشگاه در جهت رسيدن به اهداف والاي اين مجموعه در سراسر كشور ياد كرد و گفت: در دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه كليه مناطق دانشگاهی لغو و این مناطق به دبيرخانه هيات امنا تبديل مي شوند و از تاريخ صدور اين بخشنامه بايد هر استان هيات امناي استاني تشكيل دهد و تمامي فعاليت هاي خود اعم از بودجه بندي ،تصويب رشته هاي جديد ، انتصاب روساي واحد ها و مراكز دانشگاه استان ، انجام پروژه هاي عمراني و تجاري و ... را در راستاي بخشنامه هاي صادر شده انجام دهد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس تصريح كرد: قبل از برگزاري اولين جلسه هيات امناي استاني تمامي واحد ها دانشگاهي به صورت مستقل عمل مي كردند ولي در حال حاضر واحد بندرعباس به عنوان بزرگترين واحد دانشگاهي و استاني مطرح است که رئیس آن مطابق بخشنامه به عنوان دبیر هیات امنای استان شناخته می شود.

وي ارزش آفريني دانشگاه راحول محور كيفيت عنوان كرد وگفت : دانشگاه هاي كه اين مقوله را محور فعاليت خود قرار دهند بدون شك به توسعه پايدار نزديك مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه در اين نشست از بين المللي شدن اين واحد دانشگاهي در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين دانشگاه تا كنون توانسته با انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههاي خارجي از كشور هاي پاريس و قبرس و همچنين چند واحد دانشگاهي بسيار بزرگ كشور گام بلندي در اين زمينه بردارد و راه را هموار سازد.

وي با اشاره به گوشه اي ازعملكرد اين واحد دانشگاهي گفت: اخذ مجوز سه دانشكده ي علوم پايه، علوم انساني و منابع طبيعي و تخصيص وتفكيك امورات آموزشي و پژوهشي مربوط به هر دانشكده، مجوز مركز رشد و فناور از وزارت علوم با رويكرد علوم دريايي در راستاي كيفي سازي فعاليت هاي پژوهشي را از جمله فعالیت های خود عنوان کرد.

باقري افزود: در راستاي تبديل علم به ثروت و كمك به اقتصاد كشور اين دانشگاه در نظر دارد با همكاري دانشگاه قزوين براي اولين بار در استان قايق خورشيدي و برقي بسازد و در روز ملي خليج فارس به آب بيندازد و تحول عظيمي در بحث صيد و صيادي و دريانوردي ايجاد کند.

اين مقام مسئول با اشاره به رويكرد فرهنگي این واحد دانشگاهی این مقوله را از نقاط قوت این دانشگاه دانست و گفت: واحد دانشگاهي افتخار را دارد که اولين طرح جامع فرهنگي را در كشور تدوین و ارائه کرده است که مورد استقبال سازمان مرکزی و سایر واحد های دانشگاهی قرار گرفته است.

وي ساخت مسجد دانشگاه با 1200متر مربع به عنوان پايگاهي براي فعاليت هاي فرهنگي مختلف و برگزاري مراسمات مذهبي حائز اهمیت قلمداد کرد و افزود: تدفين شهداي گمنام براي اولين بار در اين دانشگاه ، افتتاح كتابخانه اهل بيت (ع) با بيش از 2000جلد كتاب از افتخارات بیادماندنی این دانشگاه است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس از بهره برداري مجموعه فرهنگي خليج فارس اعم از كتابخانه با بيش از 10 هزار جلد كتاب و موزه ملي در شهريور سال جاري خبر داد و گفت: اين مجموعه تا پایان سال جاری آماده بهره برداری می شود.

باقري گفت: سالن ورزشي چند منظوره اين واحد كه قابليت برگزاري بازي هاي ملي را دارد تا پايان سال جاري عمليات اسكلت بندي آن به اتمام مي رسدو بلافاصله فاز جديد آن آغاز می شود.

وي همچنين از ساخت خوابگاه دانشجويي جهت رفاه دانشجويان غير بومي در آينده نزديك سخن گفت و افزود: ساخت مجتمع خوابگاهی در زمینی به وسعت سه هزار مترمربع در دستور کار قرار دارد که در حال طراحی نقشه و دریافت مجوز عمرانی آن از سازمان هستیم.

وي با اعلام اين خبر كه در ترم جدید رشته هاي کارشناسی ارشد و کارشناسی به تعداد رشته هاي موجود اضافه خواهد شد گفت:پرونده يكسري رشته هاي جديد بر اساس نياز استان در جهت ادامه تحصيل دانشجويان تکمیل شده و در مراحل تصویب است که بعد از تصویب به مجموع رشته ها ی موجود اضافه مي شود.