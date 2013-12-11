اخطار قانون اساسی یک انتقاد نسبت به تنظیم بودجه های استانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی اسدالله نعمتی در تذکر قانون اساسی با اشاره به اینکه این روزها شاهد تقدیم لایحه بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مجلس بودیم، گفت: متاسفانه آنچه که بیشتر از همه رخ داده این بوده است که ما به موضوعی پرداختیم که بر اثر آن فقط شهرهای بزرگتر دیده شده و شهرهایی که از نظر توانمندی و استعداد برخوردار هستند، نادیده گرفته شده اند.

نماینده مردم اسدآباد افزود: آقای لاریجانی من دیروز قصد داشتم به این موضوع تذکر دهم که رئیس وقت جلسه، اجازه نداد.

نعمتی ادامه داد: شهرستان های کوچک در حال نابود شدن هستند و همه پروژه ها در آن نادیده گرفته می شود که ما به آقای مصباحی مقدم هم این موضوع را گفتیم.

این نماینده مجلس گفت: شما به عنوان رئیس قوه مقننه که باید بودجه را به دولت ابلاغ کنید مسئولیت دارید، خواهش ما این است که اصل 3 قانون اساسی را نادیده نگیرید؛ شهرستان ها در حال نابود شدن هستند، درخواست می کنیم کمک کنید.

به گزارش مهر از زمان ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس توسط رئیس جمهور نمایندگان استان های مختلف در اعتراض به بودجه تنظیم شده و با این استدلال که بودجه مناسبی برای استانها و حوزه انتخابیه شان در نظر گرفته نشده تهدید به استعفا کرده اند که البته هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس پذیرفته نشده است.