همایش توسعه اقتصادی و فرهنگی بابلکنار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش کشوری که صبح چهارشنبه شروع به کار کرد بیش از 600 نفر از نخبگان و کارشناسان از مناطق مختلف کشور حضور دارند.

حجت الاسلام عباس باباییان مسئول دبیرخانه همایش توسعه اقتصادی و فرهنگی و بابلکنار در حاشیه این همایش، به هدف از برگزاری این همایش اذعان داشت: درصدد ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بابل کنار با توجه به ظرفیت ها وپتانسیل خوب موجود هستیم.



وی افزود: یکی از برنامه های مهم ما برای توسعه منطقه استفاده از موقوفات و صدقات برای توسعه بخش است که امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب به این هدف دست یابیم.



وی ایجاد صنایع تبدیلی در ابعاد مختلف کشاورزی وباغات ،زمینه پرورش ماهی سردآبی وگرم آبی به صورت مکانیزه،پرورش قارچ ،تقویت صنعت زنبورداری ودامداری به صورت مکانیزه ،جذب سرمایه گذار،ایجاد اشتغال برای جوانان، تامین آب شرب سالم را از دیگر محورهای مورد توجه این همایش برشمرد.



بابائیان اظهارداشت: ما دراین همایش به دنبال تغییر شیوه والگوی کشت کشاورزی ودامداری ازسنتی به مکانیزه شدن،ترغیب کشاورزان به کشت داروئی و چند کشتی ،احیاءواحدهای دامی با توجه به ازبین رفتن واحدهای دامی وطیوربه دلیل عدم توجه دولت وهمچنین خودکفائی در صنایع تبدیلی هستیم.



وی تصریح کرد: 50 مقاله،25 مورد شعر،17 مورد قصه و داستان،825 عنوان عکس از جاذبه گردشگری منطقه،پنج عنوان فیلم و315 عنوان نقاشی به دبیرخانه همایش ارسال شد.

