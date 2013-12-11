راهیابی 5 همدانی به مرحله کشوری مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه این مسابقات در زمینه مفاهیم و تفسیر قرآن کریم برگزار می گردد اظهار داشت: از سراسر کشور افراد در این مسابقات شرکت می نمایند با طی مراحل مقدماتی، شهرستانی و استانی؛ برگزیدگان به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.

وی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات کشوری عنوان نمود: مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم در مرحله کشوری در تاریخ 14 و 15 دی ماه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قبادی ابراز داشت: از استان همدان آقایان وحید حکمت فر و محسن پورامانی از شهرستان کبودرآهنگ، محمدرضا مصباحی پور از شهرستان ملایر و خانم ها لیلا بید آبادی و مژگان ملکی از شهرستان همدان موفق به راه یابی به مرحله کشوری مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم شده اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه سوالات مسابقات مرحله استانی از کتاب شریف تفسیر نمونه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی طرح شده است، اظهار داشت: در مرحله کشوری نیز از کتاب تفسیر نمونه و کتاب قاموس القرآن تألیف آیت الله قریشی سوالات مطرح خواهد شد.

حجت الاسلام قبادی در پایان سخنانش ابراز داشت: برگزاری اینگونه مسابقات به تعمیق مفاهیم قرآنی در جامعه کمک خواهد نمود و باعث می شود که جوانان با مفاهیم و معانی عمیق قرآن کریم بیشتر آشنا شده و از برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره برند.