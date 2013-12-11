وزارت علوم در زمینه توسعه مراکز رشد با دیگر وزارتخانه ها تفاهمنامه همکاری امضا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمیان عصر سه شنبه در همایش ملی مدیریت فانوری که در جزیره کیش برگزار شد، بیان داشت: این وزارتخانه با هدف کمک به بخش کشاورزی تفاهمنامه ای را با وزارت جهاد کشاورزی به منظور تاسیس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در زمینه کشاورزی به امضا رسانده که از این پس فارغ التحصیلان رشته کشاورزی می توانند با حضور در مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد کسب و کار اقدام کنند.

کریمیان افزود: اقبال، انسجام و تعامل درونی میان دستگاه ها و نهادها و تعامل آنها با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان را به عنوان دیگر برنامه های وزارت علوم نام برد.

وی توجه به ارتقای کیفی مراکز رشد را نیز از دیگر برنامه های این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: هر چند طی سال های اخیر، تعداد شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد افزایش داشته است، اما آنچه در اولویت دولت جدید است، توسعه کیفی این مراکز با هدف بهبود فضای کسب و کار، ایجاد ارزش افزوده و فراهم آوردن بازار برای محصولات این شرکت ها در داخل و خارج کشور است که این امر در ابتدا نیازمند برنامه جدی در حوزه مدیریت فناوری است.

حمیدرضا امیری نیا، رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری نیز در این کنفرانس گفت: به دلیل توجه به حوزه نانو تکنولوژی، توانستیم پس از 10 سال و با تاسیس 230 شرکت دانش بنیان در تولید علم در جایگاه هشتم قرار گیریم، جایگاهی که به مراتب از انگلستان و روسیه برتر است.

وی ادامه تصریح کرد: با وجود تلاش های انجام شده در زمینه اقتصاد دانش بنیان بنگاه های اقتصادی ما هنوز پیرو هستند، نه پیشرو در حالیکه می بایست به کمک مدیریت فناوری این شرکت ها را در زمینه فن آوری به سمت نوآوری و ابداع سوق داد.

امیری نیا بیان کرد: یکی از رویکردهای دولت جدید زمینه سازی برای حضور سرمایه گذاران خارجی مانند سامسونگ، ال جی، ریمنس و ... با هدف توسعه فناوری این شرکت ها در کشور است.

وی یادآور شد: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری آمادگی دارد تا از اقتصاد شرکت های دانش بنیان در کشور حمایت کند که در این میان، بنگاه های بزرگ در اولویت قرار دارند.

دکتر منوچهر منطقی رئیس این کنفرانس نیز خاطرنشان کرد: این کنفرانس نقش بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها در توسعه فناوری؛ مدیریت فناوری در بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها؛ تاثیر سیاست های کلان ملی بر توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها؛ نقش دیپلماسی فناوری در توسعه همکاری های فناورانه بنگاه های بزرگ اقتصادی؛ طرح های کلان ملی توسعه فناوری و پیوند آن ها با بنگاه های بزرگ اقتصادی و شبکه ها و سایر حوزه های مرتبط با مدیریت فناوری ارایه می شود.

دکتر حبیب ا... طباطباییان، رئیس انجمن مدیریت فناوری نیز در این مراسم گفت:باوجود تلاش های مثبت انجام شده ، هنوز نتوانسته ایم، مبانی نظری متمایزی متناسب با وضعیت کشورمان در حوزه مدیریت فناوری پایه ریزی کنیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه های مهم اقتصادی در کشور مورد توجه لازم قرار نگرفته است، افزود: مدیریت تکنولوژی را در کشور به صورت تجربی آموخته ایم، اما توجه به بنگاه های اقتصادی به شکل علمی، جزو اهداف این کنفرانس است.

دکتر طباطباییان ادامه داد: با توجه به نقش بنگاه های بزرگ به عنوان مجموعه های پیشگام در مدیریت فناوری، تمرکز روی این بنگاه ها جزو اولویت های انجمن مدیریت فناوری و این کنفرانس است.

به گفته طباطباییان، شرکت های بزرگ می توانند، دستاوردهای بنگاه های کوچک را تجاری سازی کنند.

لازم به ذکر است، همزمان با برپایی این کنفرانس، جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد که 70 شرکت موفق به دریافت یکی از نشان های این جایزه در سطوح شایستگی، توانمندی و تعهد شدند.