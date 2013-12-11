به گزارش خبرنگارمهر، محسن مومنی شریف شامگاه سه شنبه در محل استانداری سمنان درجمع خبرنگاران با اشاره به اولویت های برنامه سازی در حوزه هنری کشور گفت: انقلاب اسلامی با نگاه به بیداری اسلامی، دفاع مقدس، فرهنگ تمدن اسلامی و خانواده و سبک زندگی، بخش های اولویت دار در تولیدات حوزه هنری در سینما، ادبیات، انیمیشن، هنرهای نمایشی و تجسمی است.

وی گفت: دسترسی سریعتر مردم به آثار هنرمندان و فراهم کردن شرایط کاری مهمترین حمایت حوزه هنری از هنرمندان کشور است.

فیلم تولید شده باید عموم مردم را به سینماها بکشد

مومنی شریف در زمینه سینما با بیان اینکه استراتژی حوزه هنری در زمینه سینما این است که باید تولید در حد نیاز مردم و در حد سینماها باشد، افزود: فیلم تولید شده باید عموم مردم را به سینماها بکشد.

رییس حوزه هنری کشور با بیان اینکه برای تامین نیاز مردم به سینما باید از سالن‌های نمایشی نهادهای مختلف نیز استفاده کرد، گفت: استراتژی حوزه هنری ارتقا کیفیت آثار هنری و تجهیزات سالن‌های سینما است تا به این طریق مردم را به سمت سینما‌ها سوق دهد.

سینماهای حوزه هنری نیازمند تعمیر اساسی هستند

وی با بیان اینکه این نهاد 100 سینما دارد افزود: این سینماها نیازمند تعمیر اساسی هستند و برای این کار دولت و مجلس باید به حوزه هنری در تامین بودجه مورد نیاز این تعمیرات کمک کنند.

مومنی شریف افزود: با تغییر نوع نگاه فیلم سازان و تولیدکنندگان آثار هنری نسبت به مخاطب بستر خوبی در راستای تحول و رشد سینما‌ها و افزایش مخاطبان ایجاد می‌شود.

تولید فیلم سینمایی پویا نمایی زندگی هفت سردار شهید

رییس حوزه هنری کشور از تولید فیلم سینمایی پویا نمایی زندگی هفت سردار شهید در این نهاد خبر داد و گفت: تولید انواع انیمیشن در دستور کار جدی حوزه هنری قرار گرفته است.

وی استقبال مردم از مجموعه انیمیشن شکرستان را مطلوب عنوان کرد و گفت: این مجموعه حتی در کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مومنی شریف با اشاره به اینکه مشکلاتی در زمینه کاغذ نشر وجود داشته است اظهار امیدواری کرد تا نمایشگاه کتاب سال آینده بتوانیم کاستی ها را در این زمینه جبران کنیم و با ارائه خدمات بهتر کتاب های مورد نیاز علاقه مندان را در اختیارشان قرار دهیم.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به بخش انتشارات حوزه هنری نیز اشاره داشت و با بیان این مطلب که سه عنوان کتاب‌های برتر کشور از آن کتاب‌های منتشر شده این نهاد است، گفت: انتشارات این سازمان به دلایلی تعطیل بود ولی اکنون سه عنوان اول 10 کتاب برتر کشور به حوزه هنری اختصاص دارد.

وی با تأکید بر قرار گرفتن هنر در خدمت ارزش های اسلامی اظهار داشت: همه ما در مقابل هنر ارزشی مسئول هستیم و باید این ودیعه الهی را در مسیر حفظ ارزش ها استفاده کنیم و رسالت اصلی حوزه هنری نیز هدایت هنر به سمت ارزش های اسلامی و انقلابی است.