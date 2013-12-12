برپایی هفته فرهنگی مناطق آزاد کشور در دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته فرهنگی قرار است با هدف معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن دیرینه، سنت ها، آیین های فرهنگی و مذهبی، شکل گیری تبادلات فرهنگی در مناطق آزاد، ارائه ظرفیت های مناطق آزاد در بخش های مختلف فرهنگی، هنری شامل تئاتر، موسیقی و فیلم مستند و ارائه فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری موجود در این مناطق برگزار شود.

از دیگر اهداف برگزاری این هفته های فرهنگی، ارائه توانمندی هر یک از مناطق آزاد برای بروز و ظهور ظرفیت های بومی، منطقه ای و فرهنگی هر یک از آنها است که مورد تأکید دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد است.

حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور، سرمایه گذاران، گردشگران و علاقمندان به فرهنگ و هنر بومی و منطقه ای در کنار مردم بومی هر منطقه جذابیت این هفته ها را بیشتر می کند.

همچنین در راستای برگزاری این هفته ها در مناطق آزاد کشور، برنامه های مشابه دیگری در سایر کشورهای همسایه و بازارهای هدف مناطق آزاد به منظور گسترش مبادلات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.

هفته های فرهنگی مناطق آزاد کشور از هفته پایانی دی ماه سال جاری کار خود را آغاز خواهد کرد.