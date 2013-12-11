استفاده از باورهای دینی و جهان بینی اسلامی ویژگی ادبیات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر ، محسن مومنی شریف شامگاه سه شنبه در نشست مسوولان آفرینش های ادبی حوزه هنری و مدرسان داستان نویسی سراسر کشور با تاکید بر ویژگی های ادبیات انقلاب اسلامی گفت: در ادبیات انقلاب اسلامی به یک رئالیسم جدید رسیده ایم که از عوامل حواس پنج گانه فراتر رفته است.

وی با اشاره به اینکه ادبیات در حوزه هنری مادر تمام رشته ها است اظهارداشت: این هنر بعنوان اولین هنر شناخته شده و هنرهای دیگر در رده بعدی قرار می گیرد.

مومنی شریف از جهش خوب ادبیات در سه سال اخیر خبر داد و گفت: برخی از کتابها و داستانها برای چندین بار به چاپ رسیده است.

نویسندگان در انقلاب اسلامی به ادبیات محکم و پایداری رسیده اند

رییس حوزه هنری کشور افزود: نویسندگان در انقلاب اسلامی به ادبیات محکم و پایداری رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه هنرمند در آثار خود تنها مختصری از ذهنیاتش را ارائه می‏ دهد اظهار داشت: همین مقدار نیز باید جامعه را در راه هدایت سوق دهد و مخاطب بتواند بر اساس آنچه از اثر هنری در می ‏یابد، در مسیر هدایت و تکامل قرار گیرد.

مومنی شریف تصریح کرد: حوزه هنری فعالیت‏های خود را درراستای حفظ و ترویج ارزش‏های اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی انجام می دهد و در این زمینه کارها و تولیدات ارزنده و فاخری داشته است.

ادبیات در کشور می تواند فضای کلی رابوجود آورد

در ادامه مدیر مركزآفرینش های ادبی حوزه هنری کشور گفت: ادبیات در کشور می تواند فضای کلی را بوجود آورد.

علیرضا قزوه با اشاره به اینکه ادبیات می تواند فضای كلی جامعه ما را تشکیل دهد افزود: در این سه دهه حركت های بسیار خوبی داشته و در حال تبدیل شدن به یك سبك ادبی است.

وی با بیان اینكه مردم امروز گرایش خوبی به ادبیات دفاع مقدس و شعر و داستان انقلاب پیدا كرده اند، افزود: رشد روز افزون ادبیات كشور از لحاظ كمی و كیفی با هیچ دوره ای قابل قیاس نیست.

قزوه برگزاری کارگاه ها و همایش های مختلف در زمینه حوزه ادبیات را بسیار موثر ومفید دانست و گفت: انقلاب و ارزش های آن یكی از تاكیدات مهم فردی بود تا شعر و داستان ما بر این ویژگی ها تطبیق داده شود.

مدیر مركزآفرینش های ادبی حوزه هنری کشور با اشاره به اینکه دربرخی از حوزه های ادبیات باید بیشتر فعالیت داشته باشیم گفت: در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، نقد و ترجمه کمبودهایی احساس می شود و این بخشها به زمینه های تازه تر نیازمند هستند.

وی خواستار استمرار برگزاری همایش ها و جشنواره ها در زمینه ادبیات شد و گفت: نویسندگان باید مورد حمایت قرار بگیرند.

حوزه هنری استان سمنان در جشنواره تولیدات ادبی کشور رتبه اول کسب کرد

رییس حوزه هنری استان سمنان نیز در این مراسم از کسب رتبه اول این حوره در جشنواره تولیدات ادبی کشور خبر داد و گفت: در سه سال اخیر 9 جلد کتاب در دفتر آفرینش های ادبی این حوزه به چاپ رسیده است.

سیدعباس دانایی گفت: در تدوین دانش نامه فرهنگ استان سمنان که مشتمل بر 110 جلد است تاکنون 15 عنوان در قالب 21 جلد توسط محققان و پژوهشگران استان آماده شده است.



برگزاری همایش مسوولان آفرینش های ادبی و مدرسان داستان نویس کشور در استان سمنان

نشست مسوولان دفاتر آفرینش های ادبی مراکز استانی حوزه هنری و نخستین همایش مدرسان داستان نویسی سراسر کشور در سمنان با هدف همسان سازی کارگاه های داستان نویسی با اولویت ادبیات بومی (انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) و تبیین استراتژی مرکز آفرینش های ادبی و وظایف مسوولان مراکز استانی در خصوص ادبیات انقلاب اسلامی ادامه دارد.

در این همایش دو روزه محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری کشور، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور و مجید مصلحی مدیر کل محترم امور استانها و مجلس حوزه هنری کشور حضور دارند.

برگزاری کارگاه تخصصی مدرسان داستان نویسی با حضور محسن سلیمانی و کامران پارسی نژاد از دیگر برنامه ها است.