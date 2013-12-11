بازگشت دوباره شاخص کل بورس به کانال 86 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در اولین دقایق معاملات امروز دوباره به کانال 86 هزار واحد بازگشت تا چهل و هشتمین رکورد خود را در سال جاری تثبیت کند.

این در حالی است که روز گذشته شاخص کل بورس در ساعت های ابتدایی معاملات برای دقایقی مرز ۸۶ هزار واحد را در نوردید. در نهایت شاخص کل دیروز با رشدی ۶۵۱ واحدی در آستانه ورود به کانال ۸۶ هزار واحد ایستاد و در نهایت با عقب نشینی از مرز 86 هزار واحد در عدد ۸۵ هزار و ۹۶۲ قرار گرفت.

شاخص بورس ابتدای امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرد و با عبور از مرز 86 هزار واحد ارزش بازار سرمایه به بیش از 421 هزار میلیارد تومان رسیده است.