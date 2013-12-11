رشد 34 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی در بندر شهید رجایی/افزایش کشتی های ورودی به این بندر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دلبری در خصوص عملکرد هشت ماهه بزرگترین بندر تجاری ایران خاطرنشان کرد: در هشت ماهه منتهی به ابتدای آذرماه، بیش از دو هزار و 600 کشتی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 9درصدی داشته است.

به گفته این مسئول، یک میلیون و 212 هزار و 960 TEU کانتینر در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تصریح کرد: طی مدت هشت ماه نخست امسال، 48 میلیون و 357 هزار و 692 تن کالای نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد رشد را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: از میزان عملیات انجام شده در این بندر، 31 میلیون و 896 هزار و 805تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و 16 میلیون و 460 هزار و 887 تن اختصاص به مواد نفتی دارد که به ترتیب 3 و 10درصد افزایش یافته است.

دلبری به افزایش 29درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران اشاره و میزان آن را 18 میلیون و 576 هزار و 367 تن عنوان کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در همین مدت، همچنین 10 میلیون و 346 هزار و 425 تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر وارد کشور شد که کاهش 20 درصدی را نشان می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد 40 درصدی صادرات مواد نفتی از بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 3 میلیون و 437 هزار و 228 تن مواد نفتی از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، 433 هزار و 798 تن مواد نفتی از طریق این بندر به داخل کشور وارد کشور شده است.

یادآور می شود، مجتمع بندری شهید رجایی با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، مهم ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و به تنهایی عهده دار بیش از 53 درصد حجم این مبادلات در مقوله ترانزیت، واردات، صادرات و ترانشیپ است.

این بندر ضمن بهره مندی از 36پست اسکله و با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال های کانتینری کشور، با ظرفیت شش میلیون TEUکانتینر در سال، حجم گسترده ای از عملیات جابجایی کالاهای عمومی خصوصا محصولات فولادی، فله خشک، فله مایع و فرآورده های نفت خام در این بندر انجام می شود.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران در فاصله 22 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده و با حدود شش هزار هکتار وسعت، از ظرفیت پذیرش بیش از80 میلیون تن کالا در سال برخوردار است.