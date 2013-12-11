بزرگترین میدان میوه و تره بار شهر بندرعباس احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: بزرگترین میدان میوه و تره بار شهر بندرعباس در زمینی به مساحت 39 هکتار در جاده میناب –بندرعباس با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود.

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری بندرعباس در خصوص راه اندازی بزرگترین میدان تره بار بندرعباس گفت: از آنجایی که میدان میوه و تره بار فعلی شهر بندرعباس پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و عملا فرسوده است و از لحاظ جانمایی نیز مکان مناسبی نمی باشد و در مسیر تعریض جاده میناب بندرعباس قرار دارد و بار ترافیکی سنگینی بهمراه دارد مکان جدید و مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شده است.

اکرمی افزود: مکان جدیدی که در حال حاضر در نظر گرفته ایم با جانمایی مناسب و امکانات پیشرفته می باشد و پارکینگ مورد نیاز نیز تعبیه شده است.

وی در خصوص مشخصات فنی پروژه مورد نظر تصریح کرد و افزود: این پروژه با مساحتی بیش از 39 هکتار که 24 هکتار از آن ساخت و ساز می شود و 15 هکتار باقی مانده برای فازهای بعدی در سال های آینده در صورت نیاز برای افزایش غرفه ها پیش بینی شده است.

اکرمی در ادامه گفت: برآورد اولیه این پروژه 511 میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی که طی مدت دو سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری بندرعباس گفت: میدان میوه و تره بار جدید الحداث دارای 92 واحد غرفه عمده میوه فروشی با متراژ 28 هزار و 520 مترمربع، 12 واحد غرفه عمده فروش سبزی با 348 متر مربع، 15 واحد غرفه خرده فروشی با هزار مترمربع پیش بینی شده است.

اکرمی اظهار داشت: دو باسکول 60 تنی، دفاتر حمل و نقل، فست فود، سوپرمارکت، رستوران، بانک، مهمانپذیر، جمعا با مساحتی بالغ بر سه هزار مترمربع پیش بینی شده است.

وی گفت: جایگاه CNG، جایگاه پمپ بنزین و پمپ گازوئیل طراحی شده و بیش از 22 هزار مترمربع فضای پارکینگ و 49 هزار و 865 متر مربع فضای سبز و جنگل کاری جانمایی شده است.