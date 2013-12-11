ارجاع 80 پرونده اخذ جریمه منابع طبیعی طارم به مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فرخی افزود: توسعه جنگلکاری با گونه سماق به مساحت 6 هکتار به صورت مشارکتی در روستای جزلا و هفت هکتار پیمانکاری در ولی آباد و نیز غنی سازی طرح مدیریت منابع جنگلی به مساحت 10 هکتار در کنار کودپاشی 40 هکتاری مراتع جزو برنامه های شهرستان در این بخش است.



فرخی درباره ساخت و ساز غیرمجاز ادامه داد: برخلاف شدت برخورد با متصرفان که اقدام به تخریب بناهای غیرمجاز و قلع و قمع نهالها می کنند؛ متاسفانه در بعضی روستاها به دلیل کمبود زمین و نبود درخواست واگذاری زمین از سوی بنیاد مسکن شهرستان، ساخت و ساز غیرمجاز توسط برخی افراد سودجو صورت می گیرد البته نسبت به گذشته کمرنگ شده است.

وی با ابراز تاسف از نبود کارشناس مرتع در این شهرستان افزود: همین امر موجب شده تا بخش مرتع با مشکلات عدیده ای از جمله بیمه نبودن مراتع روبه رو است.

فرخی حفاظت از عرصه ها و اراضی ملی را جدی ترین مشکل منابع طبیعی شهرستان عنوان کرد و کمبود نیروی کارشناسی، تعدد پرونده های تخلف در اطاله روند رسیدگی پرونده ها و نبود پذیرش ضابط دادگستری نیروهای منابع طبیعی توسط دادگاه و نظرات غیرکارشناسی کارشناسان رسمی و اجحاف در حقوق دولت و کمبود نیرو در بخش مدیریت چرا را جزو چالش های این بخش عنوان کرد.



برگزاری آموزش 366 نفر-روز کلاس ترویجی ویژه بهره برداران و عموم مردم

رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی استان زنجان گفت: برای آشنایی بهره برداران و عموم مردم اعم از شوراهای روستایی، دهیاری ها و همیاران طبیعت با مسائل مربوط به حفاظت و حمایت منابع طبیعی 366 نفر – روز کلاس ترویجی برگزار شده است.



محمدرضا گلمحمدی افزود: از ابتدای سال در زمینه آشنایی بهره برداران با زراعت چوب و توسعه فضای سبز نیز 266 نفر – روز کلاس ترویجی برگزار کرده ایم.



وی از برگزاری بیش از 257 نفر – روز کلاس ترویجی برای آشنایی بهره برداران با مراتع و روشهای حفاظت و احیا آن خبر داد و افزود: همچنین 143 نفر-روز کلاس برای بهره برداران در رابطه با موضوع آبخیزداری و آبخوانداری کلاس برگزار کرده ایم.



گلمحمدی درباره همیاران طبیعت اظهار کرد: همیاران طبیعت به عنوان نیروهای مردمی حامی منابع طبیعی، منابع طبیعی شهرستانها را در اشاعه فرهنگ منابع طبیعی یاری می دهند.