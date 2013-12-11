به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي مروتي، صبح چهارشنبه در نخستين نشست خبري شهردار و اعضاي شوراي شهر اردكان با اصحاب رسانه اين شهرستان اظهار داشت: قرارداد پيمانكار آسفالت به تازگي تمام شده و در انتظار عقد قرارداد با پيمانكار جديد هستيم كه همين امر سبب به تعويق افتادن آسفالت پروژه مسكن مهر شد اما ظرف چند روز آينده، پيمانكار جديد مشخص مي شود.

وي ضمن عذرخواهي از مردم ساكن در پروژه هاي مسكن مهر اردكان بيان كرد: با عقد قرارداد جديد، نخستين جايي كه عمليات آسفالت در آنجا آغاز مي شود، مسكن مهر خواهد بود و تاخير پيش آمده را جبران خواهيم كرد.

شهردار اردكان با اشاره به پروژه فاضلاب شهري اردكان كه از چند سال پيش در اين شهر كليد خورده است، بيان كرد: اين پروژه اكنون به يكي از مشكلات توسعه شهري اردكان تبديل شده زيرا كندي اجراي پروژه فاضلاب، باعث كند شدن روند آسفالت كوچه و معابر در اين شهر شده است.

با پايان پروژه فاضلاب، آسفالت معابر اردكان آغاز مي شود

وي بيان اينكه اعتبارات اين پروژه وابسته به اعتبارات استاني بوده است، بيان كرد: اين امر سبب شده بود تا پروژه به كندي پيش برود اما از سال گذشته، قرارداد بيع متقابل بين آبفا اردكان و شركت چادرملو منعقد شد و قرار است پروژه فاضلاب شهري اردكان، ظرف سه سال به بهره برداري برسد.

مروتي با بيان اينكه اين طرح سرعت خوبي گرفته و اميدواريم در زمان مقرر به بهره برداري برسد، خاطرنشان كرد: با اتمام اين پروژه، كار آسفالت معابر اردكان نيز آغاز خواهد شد.

شهردار اردكان همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد مشكلات موجود در ترمينال اين شهرستان اظهار داشت: با توجه به قرارداد منعقد شده بين شهرداری اردكان و شرکت مینی بوسرانی اين شهرستان، در حال حاضر هر 20 دقیقه یکبار وسیله نقلیه مناسب از میدان بسیج اردكان به ترمینال در حال تردد است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

برنامه هاي شوراي شهر اردكان بر اساس سند چشم انداز بلند مدت اجرايي مي شود

عضو شوراي شهر اردكان نيز در اين نشست با اشاره به تلاش شوراي شهر و شهرداري براي ساماندهي شهر و رسيدگي به امور مردم بيان كرد: اعضاي شوراي شهر از همان روز اول فعاليت خود، براي خدمت رساني بهتر و مطلوبتر به مردم در همه زمينه ها، با يكديگر هم پيمان شدند.

حجت الاسلام حسين منصوري خواه با اشاره به اينكه اعضاي شوراي شهر در ادامه اين مسير به همراهي اصحاب رسانه نياز دارند، عنوان كرد: نقدها و پيشنهادهايي كه از سوي اصحاب رسانه مطرح مي شود، مي تواند در خدمات رساني مطلوبتر به مردم موثر واقع شود.

وي همچنين يادآور شد: قرار است برنامه هاي شوراي شهر اردكان بر اساس برنامه ريزي كه در كميسيون هاي شش گانه شورا در قالب سند چشم انداز بلند مدت تدوين مي شود، اجرا شود.

منصوري خواه تاكيد كرد: اين برنامه ها با همكاري رسانه ها به زودي براي مردم شهر اردكان اطلاع رساني خواهد شد.

كميسيون صنعت و محيط زيست شوراي شهر اردكان فعال در زمينه رفع مشكلات زيست محيطي

عضو ديگر شوراي شهر اردكان نيز در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد مشكلات زيست محيطي صنايع اردكان و اقدامات شورا در اين زمينه اظهار داشت: فلسفه تشکیل کمیسیون صنعت و محیط زیست شورا به خاطر مسائل زیست محیطی و صنعت بوده و در بدو کار، اعضای شورا با حضور در گندله سازی و دیدار با مدیر این مجموعه، به بررسی مشکلات و معضلات زیست محیطی مجموعه های صنعتی پرداختند.

عبدالله كمالي با اشاره به اینکه 20درصد از فضاهای مجتمع های صنعتی باید به فضای سبز اختصاص داده شود، افزود: امیدواریم با همکاری صنایع شهرستان اردكان، کمربند سبزی در شهر ایجاد شود که این اقدام باعث کاهش آلودگی هوای شهر خواهد شد.