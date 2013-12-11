تهیه پیش نویس سند ملی ساماندهی کودکان خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد میدری با تاکید بر اینکه پدیده کودکان خیابانی یکی از تلخ‌ترین چهره‌های فقر در جامعه است، اظهار داشت : تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی پس از سال‌ها وقفه نشان از عزم جدی دولت تدبیر و امید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

میدری با بیان این نکته برای جلوگیری از بین‌النسلی شدن فقر، کنترل پدیده کودکان خیابانی یک ضرورت است،افزود: تجارب جهانی نشان می‌دهد یکی از اقدامات موثر برای مواجهه با موضوع کودکان خیابانی حل مسائل اقتصادی این کودکان است.

وی ادامه داد: این موضوع بیانگر این است که در عرصه سیاست‌گذاری در مورد کودکان خیابانی اتکا صرف به رویکردهای فرهنگی اجتماعی لازم ولی کافی نیست.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این نکته که موضوع کودکان خیابانی یک واقعیت اجتماعی است، گفت:حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این نشست، بیانگر رویکرد ویژه دکترربیعی به مقوله آسیب‌های اجتماعی است.

میدری اظهار داشت:در این نشست مباحث گوناگونی از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه شد و مقرر گردید ضمن گسترش فعالیت‌های پیشگیری، آیین‌نامه فعلی ساماندهی کودکان خیابانی مورد بازنگری واقع شد و پیش‌نویس یک سند ملی در خصوص کودکان خیابانی تهیه شود.

وی بیان داشت:تشکیل دبیرخانه این شورا در دفتر آسیب‌های اجتماعی از دیگر تصمیمات اخذ شده در این جلسه بود.

میدری خاطر نشان کرد: اکثر دستگاه‌های حاضر در جلسه برای حضور فعال‌تر و موثرتر در مقوله کودکان خیابانی اعلام آمادگی کردند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مختلف اقدامات جدی در این خصوص انجام شود.