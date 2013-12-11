بهره برداری از مرغداری 30 هزار قطعه ای در سرعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از این مجمتع تصریح کرد: این مجموعه با اعتبار اولیه هفت میلیارد ریالی احداث می شود.

وی با تاکید به ضرورت راه اندازی مرغداری در این شهرستان اضافه کرد: ضروری است علاوه بر تامین نیاز داخل زمینه صادرات گوشت سفید به استانهای مجاور نیز فراهم شود.

به گفته واحد با توجه به نزدیکی کشتارگاه های صنعتی حوزه طیور می توان صادرات گوشت سفید به استانهای دیگر را گسترش داد.

فرماندار سرعین با تاکید به ضرورت حمایت توسعه واحدهای صنعتی در این شهرستان افزود: در حال حاضر توسعه سرعین تک قطبی و صرفا از طریق گردشگری است و به سایر پتانسیلها توجهی نمی شود.

استقبال از سرمایه گذار بخش خصوصی

وی تاکید کرد: این در حالی است که اقلیم این منطقه مستعد توسعه سایر صنایع از جمله صنعت دام و طیور است.

واحد تاکید کرد: به منظور راهگشایی برای توسعه صنایع دیگر از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت لازم صورت می گیرد.

وی افزود: در این راستا طرحهای پیشنهادی بخش خصوصی در کارگروه های استانی مورد بررسی قرار گرفته و به ویژه در حوزه کشاورزی با ارائه تسهیلات در کوتاه مدت همراه است.