ضایعات فروشی های تبریز ساماندهی می شوند/ سازمان مدیریت پسماند تبریز همکار کارخانه بازیافت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اصغری چهارشنبه در حاشیه بازدید از شرکت صنعت سازان فتح با اعلام حمایت سازمان مدیریت پسماند از بخش خصوصی طرف مشارکت خود در طرح تفکیک از مبداء تبریز ابراز داشت: در حال حاضر باید تلاش جدی برای استفاده بهینه از منابع شهر که در قالب پسماند خشک هدر می روند بشود.

وی اظهار داشت: شرکت صنعت سازان فتح می تواند به عنوان طرف مشارکت با سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی تمامی اهداف پیش بینی شده برای این مقوله در شهر را تحقق بخشد.

اصغری همچنین تصریح کرد: برای انجام کارهای فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ ترویج پسماند از مبداء این سازمان آماده همکاری کامل با شرکت است و در زمینه تهیه برنامه ها و بسته های فرهنگی بر اساس وظایف خود مهیای انجام کار است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کلانشهر تبریز با بیان اینکه پسماند تبریز در سطح کشور دارای مدال برنز ثبت اختراع برای بازیافت محصولات جدید از پسماندهای شهری است ابراز داشت: در حال حاضر شرکت صنعت سازان فتح می تواند به عنوان بازوی این سازمان در مدیریت برنامه های تعیین شده امکانات مناسبی را در اختیار آنها قرار دهد.

اصغری همچنین اظهار داشت: راهکارهای ارائه شده از سوی شرکت در امر ترویج و فرهنگ سازی تفکیک از مبداء مورد توجه ماست و امیدواریم از این پس گام های سازنده بیشتری برای این موضوع برداشته شود.

وی در ادامه این دیدار با بازدید از مراحل کاری این شرکت خواستار تعامل بیشتر ضایعات فروشی های سطح شهر برای همکاری با این شرکت شد و گفت: کلیه عزیزان فعال در این صنف می توانند در سایه همکاری با این مجموعه به عنوان طرف مشارکت شهرداری در قالب یک فعالیت قانونمند اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک در سطح شهر کنند و سازمان پسماند هم تلاش می کند تا سریعا این صنف رادر تبریز ساماندهی کند.

اصغری تصریح کرد: در آینده با بهبود شرایط موجود تلاش می شود تا ساختار همکاری فعالان این عرضه در سطح شهر ساماندهی شده و امکان برخورداری از سود مناسب برای فعالان این عرصه فراهم گردد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز همچنین بر فعال شدن کارخانه بازیافت و تولید کمپوست در پذیرش یک هزار تن زباله شهر تبریز تا پایان سال تاکید کرد و از مدیریت شرکت خواست تا در تحقق این مهم تلاش داشته باشند.

در این جلسه قائم مقام شرکت صنعت سازان فتح با ارائه گزارشی از فعالیت ها و مشکلات موجود شرکت داشتن گشت و بازرسی فعال از سوی سازمان در قالب همکاری دوجانبه با شرکت ، ارائه امکانات فرهنگی مناسب و اعلام قوانین پسماند کشور برای اطلاع رسانی به عموم مردم به ویژه افراد خاطی از طریق رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما را خواستار شد.

محسن صابری همچنین گفت: امیدواریم به زودی با افراد متخلف خرید و فروش کننده پسماند در منطقه مایان برخورد قاطعی از سوی سازمان پسماند انجام پذیرد.