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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

دبیری خبر داد:

تحلیل سیمای کار آذربایجان غربی/ تسهیل فضای کسب و کار

تحلیل سیمای کار آذربایجان غربی/ تسهیل فضای کسب و کار

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی از اجرای طرح تحلیل سیمای کار استان خبر داد.

حسین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح تحلیل سیمای کار  آذربایجان غربی، افزوود: با اتمام اجرای این طرح و بررسی نتایج گزارش جامعی از وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز فنی و حرفه ای ازائه می شود.

وی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب و کار در آذربایجان غربی از طریق شناسایی و رفع مشکلات بخش خصوصی نیز با هدف اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری انجام می شود، ادامه داد: ارائه مشوقهای ویژه برای اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی نیز یکی از راهکارهای کمک به فضای اشتغال استان است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی همچنین شناسایی مزیتهای نسبی برای ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی تولیدی در استان را ضروری دانست و اعلام کرد: باید جذب سرمایه گذاری خارجی جایگزین واردات کالا شده تا ضمن ایجاد اشتغال، شاهد کاهش خروج ارز و حفظ ارزش مواد اولیه باشیم.

دبیری از اجرای برنامه های عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: شناسایی پروژه های نیمه تمام و اولویت بندی برای اجرا و رشد و توسعه اقتصادی، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، تهیه بانک اطلاعات اقتصادی، تعیین اولویتهای پژوهشها بر اساس نیازها و چاپ کتاب 100 فرصت سرمایه گذاری در این راستا ضروری است.

کد مطلب 2193351

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