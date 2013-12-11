تحلیل سیمای کار آذربایجان غربی/ تسهیل فضای کسب و کار

حسین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح تحلیل سیمای کار آذربایجان غربی، افزوود: با اتمام اجرای این طرح و بررسی نتایج گزارش جامعی از وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز فنی و حرفه ای ازائه می شود.

وی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب و کار در آذربایجان غربی از طریق شناسایی و رفع مشکلات بخش خصوصی نیز با هدف اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری انجام می شود، ادامه داد: ارائه مشوقهای ویژه برای اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی نیز یکی از راهکارهای کمک به فضای اشتغال استان است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی همچنین شناسایی مزیتهای نسبی برای ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی تولیدی در استان را ضروری دانست و اعلام کرد: باید جذب سرمایه گذاری خارجی جایگزین واردات کالا شده تا ضمن ایجاد اشتغال، شاهد کاهش خروج ارز و حفظ ارزش مواد اولیه باشیم.

دبیری از اجرای برنامه های عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: شناسایی پروژه های نیمه تمام و اولویت بندی برای اجرا و رشد و توسعه اقتصادی، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، تهیه بانک اطلاعات اقتصادی، تعیین اولویتهای پژوهشها بر اساس نیازها و چاپ کتاب 100 فرصت سرمایه گذاری در این راستا ضروری است.