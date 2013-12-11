به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی جعفریان در نشست هیات رئیسه دانشگاه با دانشجویان به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره وضعیت پردیس بین الملل دانشگاه گفت: ما دانشجوی اصلی و فرعی در دانشگاه نداریم و همه عضو همین دانشگاه هستند. زمانی که پروژه احداث پردیس بین الملل در دانشگاه‌های کشور مطرح شد یکی از مشکلات این بود که منابع مالی دانشگاه‌ها کفاف هزینه‌های آنها را نمی داد و مقرر شد ظرفیت مازاد با پرداخت هزینه تحصیل ایجاد شود. این موضوع در برنامه پنجم توسعه به قانون بدل شد و دانشگاه‌ها می‌توانند برای تامین منابع مالی ظرفیت مازاد هزینه را شهریه دانشجویان تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان پردیس کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو دوره اول چندان خوب نبودند اما اکنون نتایج آزمون های آنها خوب بوده است. مبنای شهریه آنها نیز این است که یک دانشجو تا زمان فارغ التحصیلی چقدر هزینه دارد. نگاه دانشجوی پولی و غیر پولی به این موضوع درست نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره رعایت حجاب در دانشگاه گفت: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ضوابطی بر آن حاکم است و دانشگاه هم از ضوابط بیرون نیست. برخی از این ضوابط یا به طور کامل یا تا حدودی اجرا می شود و حجاب هم جزئی از پوشش است. ما در حال تهیه Dress Code در دانشکده پزشکی هستیم که متن بسیار متینی تهیه شده است که مناسب محیط آموزشی است.

وی افزود: من معتقدم فضای دانشگاه تهران در مجموع خوب است و مشکلی از نظر انضباط و پوشش وجود ندارد.

وی درباره برگزاری برنامه تقدیر از دانشجویان برتر در روز دانشجو گفت: ما تلاش می کنیم یک جشنواره مستقل دانشجویی برای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کنیم تا در شأن دانشجویان باشد.

جعفریان درخصوص صحبت دانشجویان مبنی بر افزایش دانشجویان پزشکی ورودی 90 و 91 گفت: بله این افزایش ناگهانی ممکن است بر کیفیت آموزشی تاثیر گذار باشد. اما من به خاطر دارم در سالهای 65 و 66 ورودی دانشگاه بیش از 700 نفر بود که به دلیل این جمعیت زیاد برخی از کلاس‌ها در سالن ابن سینا برگزار می‌شد و راندهای آموزشی 20 نفره داشتیم اما معتقد نیستم که شرایط دانشگاه در حال حاضر باید به این شکل باشد.

وی درخصوص کمبود فضای فیزیکی در همه وجوه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این فضا برای تعداد دانشجویان این دانشگاه کافی نیست و متاسفانه زمانی که مسئولان با نام دانشگاه تهران برخورد می‌کنند اینجا را دانشگاه بزرگی می‌بینند و به راحتی حاضر به پذیرش کمبود منابع مالی در آن نیستند. تنها کمک هزینه دانشجویان کارورز، دکتری و دستیاری در دانشگاه ما 33 میلیارد تومان در سال است که از بودجه برخی از دانشگاه‌ها بیشتر است اما دریافت منابع برای آنها راحت تر است و برای افزایش امکانات و منابع مورد نیاز باید دائم کلنجار برویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به اعتراض دانشجویان دکتری تخصصی نسبت به وضعیت نامناسب خوابگاه‌های خودگردان گفت: در حال حاضر ‌دانشگاه در شرایطی است که مشکلات زیادی دارد و منابع محدودی را برای حل این مشکلات در دست دارد، بنابراین باید توجه شود که دانشگاه مجبور است با محدودیت منابع و مدیریت آنها مشکلات دانشجویان را برطرف کند.

وی دانشگاه علوم پزشکی تهران را یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور برشمرد و گفت: وقتی تقاضای بسیار زیادی برای ورود به دانشگاه داریم مشخص است که یکی از بهترین ها هستیم.

وی یادآور شد: تغییرات ناگهانی قیمت ها و فشار مالی در شرایط دانشگاه بی‌تاثیر نبوده است اما تلاش داریم از منابع موجود استفاده بهینه کرده و علاوه بر آن به دنبال منابع جدید برای حل مشکلات فعلی باشیم.

به گزارش مهر، در این نشست دانشجویان به صورت مکتوب سئوالات خود را در حوزه های مختلف دانشجویی، آموزشی و پژوهشی مطرح کردند.

عمده سئوالات پژوهشی دانشجویان در زمینه حمایت از پایان نامه های تحقیقاتی، تامین هزینه آزمایش های تحقیقاتی، تامین هزینه سفر به خارج برای شرکت در کنگره ها، کندی اینترنت و عدم دسترسی به سایت های خارجی برای مقالات، نبود فضای فیزیکی مناسب برای مطالعه و کتابخانه مطرح شد.

همچنین اعتراض دانشجویان رشته انفورماتیک پزشکی به دلیل تغییر دانشکده، اعتراض به کندی اتوماسیون آموزشی، نگرانی دانشجویان ورودی 90 و 91 به دلیل ادغام و انتزاع با دانشگاه ایران، شهریه شعبه بین الملل، ارزشیابی اعضای هیات علمی، تعهد خدمت پزشکی، عدم برگزاری آزمون پذیرش از لیسانس برای پزشکی از جمله سئوالات حوزه آموزشی دانشجویان بود.

در بخش دانشجویی برگزاری جشنواره های فرهنگی، عدم برگزاری لیگ ورزشی، کمبود خوابگاه برای دانشجویان دکتری تخصصی، حجاب و پوشش و تشکیل شورای صنفی دانشجویان و نحوه انتقال نظرات دانشجویان به هیات رئیسه دانشگاه از دیگر سئوالات حوزه دانشجویی بود.

نماینده دانشجویان معترض دوره دکتری تخصصی نیز در سخنانی یادآور شد: موضوع تنها کمبود امکانات نیست . بلکه موضوع این است که وقتی دانشجویان در پانسیون مستقر می شوند از غذا، اینترنت و سایر امکانات رفاهی محروم می شوند و باید زمان زیادی را برای این موضوع صرف کنند که این برای دانشجویانی که به کار تحقیقاتی مشغول هستند سخت است.

این دانشجو افزود: دکتر آیتی معاون دانشجویی وزیر بهداشت نظر دفتر حقوقی را برای خوابگاه مشارکتی با استفاده از کمک هزینه دانشجویان دکتری جلب کرده است. در حال حاضر دانشجویان از 80 تا 250 هزار تومان برای پانسیون ها پرداخت می کنند اما از تغذیه و سایر امکانات بی بهره اند.

وی افزود: مشکلات بهداشتی، وجود حشرات موذی و استاندارد نبودن مکان پانسیون ها و کمبودهای آزمایشگاهی برای تحقیقات هم نمونه دیگری از این مشکلات است.