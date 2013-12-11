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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

آغاز طرح زمستانی در جاده ها و محورهای محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

آغاز طرح زمستانی در جاده ها و محورهای محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

ارومیه – خبرگزاری مهر: طرح طرح زمستانی با مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط از امروز 20 آذرماه تا 20 اسفند ماه سال جاری در جاده ها و محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی به اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل راه و شهرسازی، پلیس راه فرماندهی انتظامی، اورژانس، هلال احمر، اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ها و امداد خودرو در این طرح سه ماهه در جاده های استان حضور می یابند.

افزایش ایمنی در جاده ها به ویژه محورهای برفگیر استان، مدیریت حوادث ترافیکی، کمک رسانی سریع و به موقع به حادثه دیدگان و در راه ماندگان احتمالی، افزایش حضور محسوس در جاده ها برای آگاهسازی بیشتر، تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه ها در خصوص وضعیت راههای استان از جمله اهداف اجرای طرح زمستانی در آذربایجان غربی است.

در قالب این طرح، اکیپ های راهداری، گشت های محسوس و نامحسوس پلیس راه، اکیپ های امدادی ثابت وسیار اورژانس در جاده ها مستقر می شوند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در آیین آغاز به کار این طرح با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای ایجاد آرامش، آسایش و امنیت در سفرهای بین شهری اجرا می شود گفت: اجرای بهینه و کامل طرح نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است.

سردار یحیی شرفی حضور برخی رانندگان با مهارت کمتر در جاده های استان از جمله عوامل خطرساز دانست و اظهارداشت: در این خصوص نیز می توانیم مهارت های لازم را پیش از حضور درجاده ها به این رانندگان بدهیم تا آنها نیز با درک درست از وضعیت راه و توانمند کردن خود برای رانندگی در برف و یخ، وارد جاده شوند و به مقصد برسند.

وی ایجاد محدودیت ها و اعمال قانون برای رانندگان متخلف را ضرورت ایجاد نظم ترافیکی عنوان کرد و گفت: ما ناچاریم در برخی موارد، خودرو را توقیف کرده و به پارکینگ منتقل کنیم که این امر به دلیل حفظ جان خود راننده و سرنشینان است و نباید رانندگان از پلیس دلگیر شوند.

در این آیین، خودروهای امدادی برای اجرای طرح زمستانی به جاده های آذربایجان غربی اعزام شدند.

کد مطلب 2193449

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