ظریف اگر درباره توانمندی نظامی ایران شک دارد از جان کری سوال کند/ دولت در حال سیاه نمایی شبانه روزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با تشکر از رییس جمهور برای حضور و سرکشی از منازل شهدا و یاد کردن از آن به عنوان اقدامی ارزنده گفت: از رییس جمهور جهت اصلاح برخی جملات که در محافل به ویژه مجلس گفتند مانند این که مردم در انتخابات به خشونت نه گفتند و به اعتدال آری، که به ادبیات همدلانه تبدیل شده است سپاسگزارم.

وی با بیان اینکه بسیاری از اظهارات وزیر امور خارجه در شان ملت ایران نبود ضمن این توصیه به وزیر امور خارجه که به عنوان یک حقوقدان در کار سرهنگ ها دخالت نکند، افزود: آقای وزیر اگر شکی در توانمندی ملت ایران دارند در حاشیه نشست بعدی 1+5 از آقای جان کری که برخی اطلاعات را دارند سؤال کنند. امیدواریم ظریف در مذاکرات با این ذهنیت حاضر نشده باشند و اگر این گونه بوده است از این به بعد اصلاح کنند.

بذرپاش ادامه داد: برخی از اطلاعات مدیریت شده و بسیار محدود را سرویس‌های صهیونیستی به دست آوردند و بعد از آن فکر تهدید کردن هم از ذهن‌شان بیرون رفت و جرأت تهدید هم نداشتند.

بذرپاش با بیان اینکه از کلیات توافق نامه ژنو و تیم مذاکره کننده حمایت می کنیم،گفت: این موضوع به این معنا نیست که از جزئیات چیزی نگوییم. به طور مثال چرا طرف مذاکره‌کننده به این میزان هتاکانه صحبت می‌کند و کسی جواب آن را نمی‌دهد و جواب سخنان غیرمؤدبانه رئیس جمهور به اصطلاح مؤدب آمریکا را چه کسی می‌دهد، بر سر چه چیزی ما مذاکره کرده ایم.

وی ادامه داد: قرار است در شش ماه آینده و در مراحل بعدی چه امتیازی بدهیم که اصلی‌ترین بخش تحریم ما که نفتی و جابجایی پول در شبکه بانکی است برداشته شود. آیا طرف‌های غربی گزینه‌های دیگری روی میز خواهند گذاشت.

بذرپاش خطاب به ظریف و با تاکید بر اینکه رسم دیپلماسی حضور در فیس بوک و لبخند زدن نیست،ادامه داد: اینکه بی‌آبروترین آدم‌ها در نقض حقوق بشر مرتبا دم از نقض حقوق بشر در ایران می‌زنند آیا می‌خواهند با شما مذاکره کنند چه بسا تعهدات غرب در متن توافق‌نامه ژنو نیامده و در ضمیمه آمده و اصل تعهدات ایران در اصل توافق‌نامه آمده است و همه این جملات تفسیرپذیر توسط طرفین با کدام منطق دیپلماتیک سازگار است.

بذرپاش در ادامه نطقش با بیان اینکه دولت در حال سیاه نمایی شبانه روزی است، گفت: در مذاکرات آتی با چه پشتوانه و اهرمی ظاهر خواهید شد و دولت با خالی نشان دادن کشور از منابع از یک طرف و خالی شدن دست سازمان انرژی اتمی از مواد و تجهیزات از طرف دیگر معلوم نیست دور بعد شما با چه اهرمی در مذاکرات حاضر خواهید شد.

وی با اشاره به اینکه رییس جمهور در انتخابات با یک شگرد تبلیغاتی"سرهنگ و حقوقدان" برای خود مانور تبلیغاتی فراهم نموده ادامه داد: رییس جمهور باید این را بداند که هرچند سالیانی در کسوت شبه‌ سرهنگی در ارتش حضور داشته و خدمت نموده و پس از آن سالیانی طولانی در کسوت امنیتی با عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی خدمت کرده‌ است .

این نماینده افزود: رییس جمهور باید این را بداند که اگر نیروهای مسلح و سپاه و ارتش سربلند و مجاهدت‌های خانواده‌های صبور آنها نبود حال نه کشوری بود که شما رئیس جمهور آن باشید و نه حقوقدانی که در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص خود را آماده انتخابات ریاست جمهوری کند.

بذرباش با بیان اینکه حواسمان باشد که با روش‌های تبلیغاتیمان زحمات همت، خرازی، باکری،‌ ستاری، صیاد شیرازی و آب‌شناسان را از بین نبرد، اظهار داشت: اینکه رئیس جمهور با هدف اینکه می‌خواهد نشان دهد دولت در حال کار است و در گذشته وضع خراب بوده و زمان می‌برد تا کارها خود را نشان دهد شاید به عنوان یک تدبیر سیاسی در ذهن رئیس جمهور است که می‌گوید خزانه خالی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور باید بداند که خود نیز دچار مشکل خواهد شد و اشتباه خواهد کرد نمونه این اشتباه در بودجه امسال تقدیمی به مجلس شورای اسلامی است که در سقف بودجه و در نامتوازن بودن ارقام بودجه در توسعه مناطق محروم و همچنین در میزان درآمدهای دلاری، میزان درآمدهای مالیاتی و همچنین در رنگ جلد بودجه که به بنفش تغییر پیدا کرده دچار مشکل خواهد شد.